Прага в августе

Август! Последний месяц лета! Хочется закричать: «Подожди чуть-чуть не уходи! Тяжело расставаться с тёплыми, солнечными днями» Но все идет своим чередом, немного грустно, ведь лето уходит…

Итак, вы ищите приключений? Желаете испытать море эмоций? Тогда отправляйтесь в путешествие по Чехии.

Климат Чехии мягкий, умеренно континентальный. Для этой страны характерно теплое лето, но и не стоит забывать о проливных дождях с грозами. Август месяц по данным метеорологов считается дождливым месяцем. Как поется в песне: «У природы нет плохой погоды». Давайте, проанализируем архивные данные, которые послужат нам примерным температурным ориентиром какая погода в Праге в августе. Можно смело отправляться на экскурсию, августовская погода прекрасна, дождей не так много, как нас пугают!

Чехия является центром славянской и западноевропейской культуры. Столица Чехии — сказочный город Прага. Город находится на реке Влтава, расположен в Среднечешском административном крае и является самым большим городом Чешской Республики.

Прага своим очарованием не оставит равнодушным ни одного человека на земле. Это замечательное место для отдыхающих, которые хотят ознакомиться с культурным и архитектурным наследием города. Посмотреть в Праге действительно есть на что, замки и многие ценные исторические здания зададут маршрут на весь день. Главным достопримечательностям Праги являются Старый-Новый город и Еврейский квартал, Пражский град затем Карлов Мост. Приведет в изумление крепость на берегу Влтавы-Вышеград и многое другое. Чешская таверна приятно удивит гостей города своим изобилием блюд национальной кухни.

В истории и современной жизни Праги значительную роль играет пиво. Наилучшие бары Праги находятся в подвальных помещениях, старинных пабах предложен большой ассортимент этого янтарного нектара.

Август последний месяц лета! Но все-таки он является любимым месяцем многих туристов и пражан. Отсутствие знойной жары и духоты, комфортная приятная погода, прекрасные виды и волшебные пейзажи. Яркие воспоминания и приятные впечатления навсегда останутся в Вашем сердце после посещения Чешской столицы.