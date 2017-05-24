Борьба с алкоголизмом

Достаточно сложно излечить нарко- и алкозависимость. И здесь всегда придут на помощь специалисты наркологической клиники «Трезвый взгляд» на сайте narcolog-msc.ru. Не стоит надеяться, что все пройдет само или больной задумается над своим положением и обратиться самостоятельно к специалисту. Ведь в большинстве случаев приходится вызывать врача именно родным, близким — тем, кому не безразлична судьба алкоголика. Сам он вряд ли решится на то, чтобы обратиться к специалистам. Те, кто находится постоянно рядом, не всегда знают, как вести себя с алкоголиком . Не стоит соглашаться на уговоры, покупать ему очередную бутылку, чтобы ему стало полегче. Ведь это только усугубляет положение.

Отличное решение — лечение алкоголизма на дому. Если сам больной не изъявляет желания прийти на консультацию к наркологу, то врач может приехать на дом. Особенно это актуально, когда у алкоголика абстинентный синдром. В этот момент проявляется такая симптоматика, что справиться без помощи врача практически невозможно. Специалист берет с собой мобильное оборудование, с помощью которого удается даже в домашних условиях провести обследование, по результатам которого будет назначена адекватная схема лечения. Здесь все индивидуально.

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