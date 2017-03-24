Карелия — край завораживающей красоты

Карельский край, столицей которого является славный город Петрозаводск, расположился на северо-западе России. Он представляет собой большую площадь, покрытую лесами, в которых растут как часто встречающиеся породы деревьев, так и редкие (карельская береза, лиственница). Также расположено множество озер, которые изобилуют рыбой (лосось, окунь и проч.), гор и скал (более детально на сайте https://www.tourister.ru/world/europe/russia/region/respublika_kareliya/placeofinterest).

Леса занимают более половины территории Карелии. Они богаты ягодами: морошкой, лесной малиной и земляникой, черникой. Огромное количество животных (кабан, медведь, рысь и др.) также выбирают их в качестве своего дома.

Климат и погодные условия

Так как Карелия является северной страной, то для нее будут характерными продолжительная холодная зима и нежаркое лето. Оно длится с июня по август, температуры средние (+15), но могут быть резкие скачки: от 0 до +30. Зима также не отличается стабильностью, но преимущественно столбик термометра держится на уровне -14-16. В целом погоде свойственны ветреность и дождливость. Для туристов самым оптимальным месяцем для посещения является июль.

К самым распространенным видам досуга относятся:

1) рыбная ловля;

2) пеший туризм;

3) зимние виды развлечений;

4) оздоровление;

5) экскурсии.

Экологически чистые озера Карелии (Ладожское. Онежское) изобилуют рыбой и являются отличным местом для ценителей рыбалки. Кроме этого для любителей более экстремального времяпрепровождения на воде предусмотрены маршруты для сплавления на байдарках и рафтах.

Популярностью пользуются также пешие маршруты, протяженность которых может достигать 600-700 километров. Все участники проходят подробный инструктаж, а затем под руководством провожающего отправляются исследовать дикую природу карельского края.

Зимний отдых предусматривает катание на лыжах, санях, надувных подушках. Для тех, кто предпочитает особо активные развлечения, подойдут забеги в собачьих упряжках.

Люди, предпочитающие спокойный и релаксирующий отдых, могут посетить грязелечебницы и минеральные здравницы. «Белые ключи», «Кивач» распахнут свои двери для того, чтобы туристы могли провести свой отпуск максимально полезно для своего здоровья.

Основные достопримечательности региона

Познакомиться с достопримечательностями края можно на экскурсиях, организованных по наиболее значимым местам северного региона России: музеям (Кижи, Воскресенскому скиту), Валаамскому монастырю и церквям (Преображения Господня и Успенской).

Отдыхая в Карелии, богатейшей природными ресурсами республике, каждый сумеет найти тот вид досуга, который будет интересен именно ему. Этот край не оставит равнодушных среди посетивших его.