Личный доктор

Мы хоть и не мартовские кошечки, но прекрасно понимаем, что происходит весной с нашим организмом, очнувшимся после зимней спячки. Поэтому особое внимание обращаем на гинекологию: женское здоровье в холодном, но сумасшедшем марте превыше всего!

Внутренний арсенал

Вопрос

Слышали, что у каждой женщины есть определенный запас яйцеклеток. Можно ли его рассчитать?

Ответ

Светлана Гошовская, гинеколог — эндокринолог: Природа наделяет женщину приблизительно 400 000 яйцеклеток, а вот механизм их расходования передается по наследству. У кого-то менструация начинается в 11 лет и прекращается в 50, а кто-то может менструировать только с 15 до 45 лет. Кроме того, даже при нормальном овариальном резерве после 35 лет запускаются механизмы старения, приводящие к сбою в росте и созревании яйцеклеток, а в результате — к снижению фертильности (способности к зачатию). Поэтому оптимальным для родов считается возраст 20 — 30 лет, когда эндокринная система в целом и яичники в частности работают без сбоев, а организм женщины способен без проблем переносить беременность. Если в семье по женской линии прослеживаются случаи раннего климакса, когда менструации прекращаются до 40 лет, либо позднего наступления месячных (после 15 лет), лучше не откладывать планирование беременности в долгий ящик. Узнать более подробную информацию или же записаться на прием к гинекологу на сайте http://www.med-mix.ru.

Очевидное и вероятное

Вопрос

Мой молодой человек утверждает, что после нескольких половых актов подряд вероятность забеременеть уменьшается. Неужели это правда?

Ответ

Борис Плоткин, к.м.н., гинеколог: Посуди сама, разумеется, с каждым новым актом партнер отдает все меньшее количество спермы. Поэтому, если рассуждать теоретически, у меньшего количества сперматозоидов и шансов меньше. Но ты же знаешь: для того чтобы оплодотворить яйцеклетку, достаточно всего лишь одного сперматозоида! Так что если у тебя нет цели забеременеть, не забывай о контрацепции ни в первый, ни в пятый раз. И будь здорова!

Беспрерывно. Бесперебойно

Вопрос

Слышала о необходимости перерыва в приеме оральных контрацептивов раз в год. Нужно ли это делать, если все проходит гладко и без побочных эффектов?

Ответ

Татьяна Казначеева, к.м.н., ассистент кафедры репродуктивной медицины и хирургии:

Согласно современным рекомендациям, перерыв в приеме КОК нужен только на время беременности и родов. Поэтому, если твой контрацептив тебе подходит, продолжай его спокойно принимать до того момента, когда решишь завести ребенка. Ну и конечно, хотя бы раз в год посещай гинеколога.