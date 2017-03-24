Как выбрать батут с сеткой

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Если же участниками этого увлекательного процесса станут и взрослые, то здесь стоит остановиться при выборе на профессиональной модели батута. Надувной батут чаще всего используют для того, чтобы играть на улице.

При выборе какой-либо подходящей конструкции, важно тщательнейшим образом, досконально изучить весь материал, который был использован для тента. Под ним расположаться пружины. На них также стоит обратить внимание. Идеальный тент отличается тем, что он — монолитный. Здесь отсутствуют швы либо они крепкие и идеально гладкие.

Когда вы совершаете прыжок,внушительно растет нагрузка, оказываемая на поверхность батута. ПРи этом вероятен риск, что кто-то будет травмирован из-за деформации используемого тента. Идеальный материал для изготовления батутов — полипропилен. Он отличается экологическими свойствами. Также стоит добавить и эстетические — они тоже в этом случае на высоте.