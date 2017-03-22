У каждого человека обязательно в гардеробе найдется хоть одна рубашка и джинсы. Такие вещи уже долгое время считаются рабочими или повседневными. Такой выбор одежды всегда будет универсальным, так как такое сочетание можно одеть абсолютно на любой случай жизни. Подобрать джинсы на сайте http://jeansy.com.ua. Например, в джинсах и рубашке можно пойти на работу, или же поехать на природу. Кроме этого в таком одеянии также можно появиться, например, на вечеринке или в клубе. Да и к тому же современные дизайнеры каждую неделю создают все новые и новые оригинальные модели рубашек и джинсов. Но для того чтобы всегда выглядеть в таком наряде превосходно, необходимо знать, куда и как правильно носить рубашку с джинсами.

Принцип ношения джинсов и рубашки будет зависеть не только от модели одежды, но также еще и от типа вашей фигуры. К примеру, если вы небольшого роста с короткими ногами, то вам ни в коем случае не рекомендовано носить рубашку навыпуск. Если же вы человек с пышными и объемными формами, то вам не рекомендовано носить обтягивающие джинсы и приталенные рубашки. Полным людям лучше всего носить рубашки навыпуск, но только необходимо проследить за тем, чтобы верх не был слишком длинным и мешковатым.

Вообще к джинсам подходят совершенно любые рубашки, кроме тех которые относятся к деловому виду с длинными рукавами. Деловые рубашки лучше всего носить с брючными штанами и жакетами. Но если друг у вас возникнет необходимость надеть такое сочетание, то придется сделать рубашку менее строгой. Например, благодаря расстегнутой верхней пуговице или подвернутым рукавам можно слегка скрасить официальность.

Цветную или клетчатую рубашку нужно носить только на выпуск и ни в коем случае не заправлять. Но если вам вдруг захочется побыть в образе ковбоя и заправить клетчатую рубашку в джинсы, то ничего в этом страшного нет. Если вам так нравится, то носите на здоровье.

Если говорить о расцветке, то отдавать выбор необходимо именно темным тонам джинсов. Так как именно под такой цвет подходят почти все рубашки. А вот джинсы светлого оттенка отлично будут смотреться с рубашками белого или кремового цвета.

Помните, одно несложное, но очень важное правило при ношении рубашки с джинсами: объемной или украшенной должна быть только одна вещи либо, верх, либо них. Если вы наденете широкие джинсы и мешковатую рубашку, то смотреться они будут между собой совершенно неуместно.