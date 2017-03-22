Как выбрать постельное белье

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Очень важно, чтобы белье, которое вы выбираете для сна, отличалось не только красивым внешним видом, но еще и было максимально качественным. Поэтому следует для начала определиться с тем, какой материал выбрать следует. Важно, чтобы изделие было создано из натуральных волокон. Хлопковое белье достаточно популярно. Такой материал отличается удобством при стирке, а также использовании. Он неприхотлив в уходе. Несмотря на то, что материал мнется, все равно — не так сильно, как шелк. Да и по цене — внушительно дешевле.

Также стоит обратить внимание на сатин. Этот материал очень мягкий — мягче стопроцентного хлопка. В нем — скрученная хлопковая нить. Он отличается отличной плотностью. Ткань достаточно гладкая, на ощупь — очень приятна. Она не мнется, отталкивает пыль, а также шерсть. Это очень важно для аллергиков.

Самым дорогим является белье, созданное из такого прекрасного материала как шелк. Оно просто роскошно. Внешний вид здесь достойный. Оно может быть гладенькое, а может быть с шероховатостями. В первом случае очень похож материал на сатин, во втором напоминает крепдешин. Для зимы шелковое постельное белье слишком прохладно, что касается лета, то это отличный вариант.