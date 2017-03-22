Почему стоит выбрать ОС Дебиан

Если вы решили установить на своем компьютере систему Debian, то узнать о ней вы всегда сможете здесь. Здесь много полезного об установке, а также о работе системы. Существует масса причин, по которых стоит обратить внимание именно на эту ОС. Во-первых, Дебиан поддерживается пользователями. Если вам нужно что-то улучшить, то это сделать достаточно просто с помощью специалистов. Всегда осуществляется беспрецедентная поддержка. Достаточно отправить бесплатный вопрос в списки рассылки, чтобы уже через четверть часа или даже быстрее получить необходимую исчерпывающую информацию от разработчиков Debian.

Всегда можно ознакомиться на специальной странице с описаниями крупных оргенизаций, которые используют пдодобную систему, а также узнать причины, по которым они решили установить именно ее.

Это лучшая система управления пакетами в мире. Благодаря системе управления пакетами Dpkg становится возможным решить проблемы с установкой множества программ без сбоев в системе из-за их конфликтов. Теперь не нужно беспокоиться о старых файлов от предыдущих версий программ, которые остались в системе.

Установка достаточно проста. Постоянно улучшается процесс установки. Есть возможность установить систему с DVD или CD. То же касается карт ЮСБ или можно выполнить подобную процедуру по сети.

Здесь предостаточно программного обеспечения, что приятно радует и даже удивляет. Хорошая интеграция пакетов — еще один плюс. Debian превосходит все остальные дистрибутивы в степени интеграции пакетов.

Каждый пользователь найдет для себя какие-то плюсы в системе Debian. Ведь она практически совершенна. В ней нет изъянов, она удобна и достаточно просто устанавливается. Это далеко не все достоинства данной системы. Их намного больше. Оценить их вы всегда сможете, установив на своей машине эту новую и очень полезную систему.