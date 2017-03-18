Воспитание девочки. Что важно не упустить при воспитании маленькой принцессы?

Любая мама счастлива, если в семье появилась девочка, ибо дня нее, это самая верная подружка, и конечно же, помощница. Однако, как бы это не выглядело печально, но и с девочками может быть связано много разочарований, и сегодня мы вместе с порталом игры для девочек gamegirl10.ru поговорим об этом. Случается, что вместо ожидаемой доброй и отзывчивой дочурки, вырастает «пацанка». Как такое предотвратить? Что необходимо в девочке развивать?

Ответ прост: надо дочери на личном примере показать, какой девочке надлежит быть, тем более мамин пример, прекрасный пример для подражания. Именно глядя на свою маму, дочка впитывает в себя все увиденное и неосознанно подражает ей. Однако, кроме примера необходимы и занятия, ибо многие женские качества у девушки должны развиваться целенаправленно. О том, какие именно, будет описано ниже.

Хозяйственность

Девочке едва ли не с пеленок должно прививаться умение чувствовать себя хозяйкой в доме. Конечно, многим не по душе разделение работы по дому по половым признакам, но и в современном обществе, так же как и много лет назад, такое деление остается. Даже живущему в одиночестве человеку, вести хозяйство просто необходимо. Вот основные занятия, которым должна научиться каждая девочка:

убирать стол и мыть посуду;

прибираться дома, мыть полы, протирать пыль и раскладывать все вещи по своим местам;

стирать;

пришить пуговицу или что-то заштопать.

Доброта

Она необходима любому человеку, а девушке она должна быть свойственна от природы. Как бы это не выглядело странно, но доброту тоже необходимо развивать. Так что, очень важно, чтобы ребенок имел объект своей заботы: братика, сестренку, старенькую бабушку или котенка.

Можно бывать с ребёнком в приютах для собак, в домах малюток или домах для престарелых. Такого рода визиты научат девочку осознавать, что есть такие люди, которые остро нуждаются в помощи. Однако, такая помощь не должна переходить в самопожертвование. Конечно, поделиться лишним – качество хорошее, но глупо отдавать то, что самому жизненно необходимо.

Чувство стиля в одежде и макияже

В конкретный момент своей жизни девочка начинает обращать более пристальное внимание на косметику и наряды. Изначально она подражает своей маме, но со временем, интерес становится осознанным. На самотек это пускать нельзя. Если ей запрещать пользоваться косметикой, она в любом случае найдет способ ей воспользоваться. Так что, маме лучше самой дочери объяснить, какой макияж ей будет уместен и купить хорошую безвредную для кожи ребенка косметику.

Развить вкус девочка можно с помощью игр. Интернет сегодня пестрит играми-одевалками и теми, где можно наложить макияж. Важно, чтобы девочка оставалась с игрой один на один. Игра должна проходить следующим образом:

нужно выбрать стиль; научить ребенка пользоваться имеющимися на экране инструментами. Если в игре есть тушь, то объяснить, для чего она нужна и показать как ей пользоваться; предложить дочери создать свой образ; и самое важное, не надо бояться указывать ребенку на ошибки.

Девочки – создания ранимые. Воспитывая их, очень важно не перестараться и все как следует расставить по своим местам. Хотя она и обязана считать себя принцессой, однако это не дает ей право быть капризной, девочка должна быть в состоянии постоять за себя, не являясь при этом «пацанкой». Это и многое другое закладывается с самого раннего детства родителями. Именно поэтому, воспитание дочери не должно оставаться без пристального внимания и отпускаться в «свободное плавание». За всю ту любовь, которую в нее вложили родители, она, когда вырастет, очень сильно отблагодарит.