Как выбрать семена

Для тех, у кого есть свой огород, стоит задуматься о том, что посадить на нем. Отличный выбор представлен на сайте на сайте. Как правильно выбрать семена овощей? Для этого следует для начала проверить, каковы ваши финансовые запасы, какую сумму вы готовы выделить на приобретение семян для посадки. Также стоит заглянуть в прошлогодние запасы. Что касается семян сельдерея, а также укропа и пастернака, то они теряют всхожесть спустя пару лет после сбора. Их не стоит хранить слишком долго.

Важно заранее составить список семян и посадочного материала. При покупке следует обратить внимание на сопровождающийся документ, которые удостоверяет сортовые качества, а также посевные.

Несмотря на то, что подделка семян невозможна, подменить их на испорченные вполне реально. То же касается просроченных, несортовых семян. Известные производители ценят своих клиентов, делают все возможное, чтобы каждый остался доволен приобретение. Поэтому им не нужно продавать фальшивки — это для невыгодно.

Если семена прошли спецобработку, то они окрашены в яркие цвета. Это касается инкрустации и дражирования. То же касается гранулирования. Такие семена не меняют размер, они находятся в тонкой оболочке, содержащей росторегулирующие вещества.

Для покрытия дражированных или гранулированных семян используют защитные и питательные оболочки. Они внушительно увеличиваются в размерах, становятся удобными для посева. Подобной обработке подвергаются семена моркови и петрушки. То же касается семян лука и салата. В список следует добавить и сельдерей. Обработанные семена отличаются небольшим сроком годности — буквально несколько месяцев. Для их прорастания требуется высокая влажность.

При приобретении семян стоит посоветоваться со специалистом. Он подскажет, какой выбор сделать вам наиболее правильно, учитывая ваши требования и пожелания.