Три мифа о переводческом бизнесе

В мире существует бесчисленное количество языков, на которых разговаривают тысячи и даже миллиарды людей. Если следовать законам статистики, то любая попытка заняться переводческим бизнесом является бесперспективной только из-за подавляющего множества потенциальных конкурентов. Тем не менее, как только Вы откроете свое дело в сфере переводов, Вы осознаете, что серьезных конкурентов, которые отличаются деловой хваткой и смелостью для того, чтобы поставить под сомнение переводческие мифы, в действительности сравнительно немного.

Как правило, бесспорным авторитетом в сфере переводов пользуются носители языка. И это приводит нас к первому мифу о переводческом бизнесе: носитель языка не допускает ошибок. В скором времени после того, как Вы откроете свое дело в сфере переводов, Вы обнаружите, что большинство заказчиков, особенно хорошо осведомленных, будут требовать, чтобы перевод выполнялся носителем языка, предполагая, что носитель языка автоматически становится хорошим писателем. Это совсем не так. Несмотря на то, что в мире можно встретить более миллиарда носителей английского языка, только немногие из них могут определить, подходит ли конкретный вариант перевода для данного делового контекста с лингвистической точки зрения. Нам не следует полагаться на то, что у носителя языка сам по себе имеется писательский талант, а тем более на то, что он – хороший переводчик. Начнем с того, что для перевода требуется проникновение в самую суть языка оригинала и языка перевода. При сотрудничестве с переводчиками Вам не следует забывать, что, несмотря на то, что хороший переводчик – это, как правило, носитель языка перевода, не все носители языка являются хорошими переводчиками.

Второй миф переводческого бизнеса связан с приоритетами заказчиков, и состоит в убеждении, что клиенты больше всего заинтересованы в качестве. Для людей, которые воспринимают этот миф всерьез, можно найти достаточное оправдание. Любой здравомыслящий человек будет считать, что главная задача клиентов при сотрудничестве с профессиональным бюро переводов состоит в том, что получить высококачественный перевод. Не совсем так. Исследования показали, что большинство клиентов в действительности больше заинтересованы в скорости выполнения перевода, чем в его качестве. Речь идет не о том, что клиенту будет приятно получить любой брак, главное – быстро; смысл заключается в том, что стандарты качества в деловом контексте отличаются от тех, которые приняты в академической сфере, и практические задачи могут отодвигать качество на второй план. Студентов в университете обучают так, чтобы они достигли лингвистического совершенства, использовали в своих переводах безупречные с грамматической точки зрения выражения и превосходный нейтральный стиль. Тем не менее, плоды такой учебной подготовки могут не прийтись по вкусу деловым клиентам. На самом деле, у каждого клиента свои предпочтения. Юрист будет ожидать от перевода в первую очередь четких формулировок и использования соответствующей юридической терминологии; машиностроитель потребует техническое понимание и достоверный технический жаргон; а для издателя журнала необходимо то, чтобы статью было легко читать. Тем не менее, у всех заказчиков есть общее требование – уважение к срокам. Например, контракт должен быть уже готов для подписания, когда иностранный клиент приезжает для того, чтобы его заключить, а журнал обязан выйти в продажу именно в тот день, который был указан заранее в рекламе. В деловой сфере несколько разных сторон могут быть вовлечены в работу с одним и тем же документом, поэтому задержки накапливаются быстро и могут иметь серьезные финансовые последствия. Следовательно, новичкам следует знать, что качество можно приравнивать к соответствию требованиям клиента, а быстрые сроки выполнения привлекают так же, как гарантия качества.

В скором времени Вы обнаружите, что сфера переводов может быть достаточно прибыльной, даже для начинающих.

Проставить апостиль на перевод можно в бюро переводов «Традос».

Третий миф, который хотелось бы опровергнуть, состоит в том, что переводческий бизнес отличается узкой специализацией и низкой рентабельностью. Совсем не так. В последнее время многие успешные компании, например, в Голландии и Восточной Европе, опровергают традиционный образ переводчика, который монотонно работает от зари до зари в холодной мансарде и едва сводит концы с концами. Действительно, процесс перевода является крайне трудоемким, и, несмотря на все усилия по информатизации, предполагается, что он еще на протяжении многих лет будет выполняться главным образом вручную. Несмотря ни на что, если Вы будете выполнять переводы высокого качества, отвечающие требованиям клиентов и в рамках установленных сроков, Вас будут воспринимать как серьезного партнера, и в качестве вознаграждения Вы будете получать достаточную прибыль.