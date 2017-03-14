Отдых в Риме — отправные точки туризма

Рим — восхитительная столица Италии, открывает широкие возможности для отдыха. Страна встречает превосходными музеями, историческими памятниками и великолепным пляжным отдыхом. Наиболее оптимальное время для отдыха в Италии – июнь, июль и сентябрь. Желающих полежать на солнышке ждут мягкий климат, теплое море.

Экскурсии и осмотр достопримечательностей лучше начинать с Рима. Что каждому знакомо в Риме? Гладиаторы, Колизей, Пантеон … Римская империя просуществовала 500 лет, за это время осталось много исторических ценностей. Это и есть самые посещаемые туристические места в Риме. На сайте http://gid-taxirim.ru/excursions/19180 представлены услуги гидов, которые помогут ближе познакомиться с местами.

На первом месте стоит Колизей – символ Рима. Это трехъярусный древний амфитеатр, в котором проводили гладиаторские бои. На сегодняшний день театру удалось сохраниться не идеально. Несущийся на колеснице Нептун у фонтана Треви привлекает туристов легендой. Оставив здесь монетку, можно загадать желание, которое непременно сбудется. Под ногами Рима также полно тайн и загадок. Римские катакомбы встречают туристов, чтобы поведать тайны погребения людей. Бесконечные лабиринты, росписи на стенах остались и до сегодняшнего дня. Историческим фактом есть то, что первое изображение Христа нашли здесь. Можно попасть и в храм Весты. Когда-то здесь горел вечный огонь, за которым ухаживали целомудренные девушки. Оступившись и потеряв свою чистоту, девушка должна была понести наказание, её погребали заживо.

Синкстинская капелла представляет собой архитектурный голос эпохи возрождения. А самой красивой в Европе, по праву, считается Испанская лестница.

Отдельным туристическим пунктом, обязательным для путешествия, является Ватикан. Ведь он находится в сердце Рима. Известные личности — Микеланджело, Бернини жили в Ватикане. Посетив Ватикан, выпадает возможность получить благословение Папы. Туристической целью выступает и прогулка по садам или приобретение уникальных монет, которые индивидуально изготовляют для государства.

Рим представляет себя и как город шоппинга. Все товары в витринах обладают эксклюзивностью и редким шармом. Пройтись стоит и по маленьким местным магазинам. Помимо витрин известных бутиков, в них тоже найдется немало качественных вещей.

Находясь в Риме, обязательно выпейте чашку ароматного кофе, где-нибудь на площади, пропитанной историей.