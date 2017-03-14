Выбор сварочного оборудования на сайте http://svarka-trading.com.ua/

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Из видов сварочного оборудования стоит выделить трансформатор. Это один из наиболее простых типов сварочного аппарата, отличающийся массой достоинств. Это и высокая надежность, и простота конструкции. В список следует добавить доступную стоимость.

Одной из разновидностей трансформатора является полуавтомат. Отличительной его особенностью является частично автоматизированный сварочный процесс. В результате становится возможным внушительно упростить работу, ведь теперь не потребуется замена электрода. Да и контролировать его длину тоже не нужно.

Достаточно функционален инвертор. Здесь доступны практически любые виды сварки. Отличается этот агрегат малым весом, достойным качеством сварных швов.

Универсальным и современным вариантом является полуавтомат-инвентор. Здесь сочетается частичная автоматизация сварки и высокое качество выполнения работы инверторного аппарата.

Также требуется внимания аппарат для точечной сварки. Речь идет о споттере. Его с успехом используют в автомобильной промышленности. Применяют для проведения кузовных работ, удаляют вмятины. Возможны трансформаторный и инверторный тип споттера.

Существуют такие типы как бытовой и профессиональный. также в список следует добавить промышленный. Здесь различна продолжительность работы. Бытовой — непрерывно может работать в течение четверти часа — получаса, затем необходимо сделать перерыв на час. Профессиональный может бесперебойно работать в течение восьми часов, а промышленный — несколько смен, соблюдая короткие технические перерывы.

Качество сварного шва не зависит от того, каков тип аппарата. Здесь происходит изменение только показателя скорости сварки. В зависимости от того, каков вид сварки, качество может быть различным.