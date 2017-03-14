Атрезия человеческих органов

Что такое атрезия органов человека? Какова симптоматика недуга? На эти и множество других вопросов касаемо этого заболевания вы сможете найти исчерпывающую информацию на сайте http://medlazaret.ru/bolezni/atreziya/.

Что представляет собой атрезия?

При врожденном отсутствии либо аномальном сужении отверстия или канала в человеческом теле можно говорить о присутствии атрезии. В результате атрезии желчных протоков наблюдается их поражение, у ребенка развивается обтурационная желтуха. Здесь нужна операция, в противном случае возможен даже летальный исход. В случае ретрезии трехстворчатого клапана нарушается внутрисердечный кровоток из правого предсердия в правый желудочек.

Какие бывают виды атрезии?

1. Атрезия трехстворчатого клапана.

2. Атрезия влагалища.

3. Атрезия хоан — аномалия развития, для которой характерно полное либо частичное отсутствие физиологических отверстий между носом и носоглоткой. Данная патология может быть врожденная или приобретенная.

Подробнее стоит остановиться на атрезии пищевода. Это очень коварный, представляющий серьезную опасность дли жизни новорожденного недуг, ведь при в случае наличия атрезии наблюдается провоцирование развития такого вида пневмонии как аспирационный. Речь идет о инфекционно-токсическом повреждении дыхательных органов. Это возможно в результате попадания слюны или слизи. То же касается еды, попадающей в дыхательные пути.

Возможные формы недуга

Их пять:

1. С дистальным свищотм или проксимальным трахеопищеводным.

2. Изолированная атрезия и с проксимальным, а также дистальным свищом.

3. Изолированный трахеопищеводный свищ.

Основные причины возникновения патологии

Формирование данной патологии пищевода возможно на фоне нарушений, возникающих на ранних стадиях развития болезни. Речь идет о развитии плода в утробе матери. Трахея, а также пищевод малыша развиваются из одного зачатка. Разделение происходит на четвертой — пятой неделях внутриутробного развития плода. В случае, когда направления роста, скорость анатомических образований различны по сравнению с нормальными, а может быть, другие процессы протекают как-то не так, то возможно возникновение такого порока развития как атрезии пищевода.

На то, как формируется плод, негативным образом влияют злоупотребление алкоголем, курение, а также другие вредные привычки как отца, так и матери. Также влияние оказывают и генетические недуги у обоих родителей. Если беременная употребляет лекарственные препараты, есть контакт с химвеществами, будущая мама поддается радиоактивному облучению, в этом случае наблюдается негативное влияние на внутриутробное развитие плода.

Симптоматика

Уже с первых часов жизни новорожденного возможно появление атрезии пищевода. О ее наличии можно говорить при следующей симптоматике:

1. Изо рта ребенка появляются обильные пенистые выделения.

2. Наличие приступообразного кашля.

3. Отчетливо слышны хрипы в области легких.

4. Появляется одышка.

5. Наблюдается посинение кожи во время кормления — синдром Мендельсона, который возникает в результате попадания слизи в дыхательные пути.

6. Происходит срыгивание молока в неизмененном виде.

7. Метеоризм.

В зависимости оттого, какова форма патологии, кроме этой симптоматики возможны и другие сопутствующие симптомы.

Благодаря современному оборудованию, с помощью которого проводят ультразвуковое исследование, становится возможным диагностировать различные патологии во время вынашивания плода. Это касается и атрезии пищевода. Чаще всего атрезию пищевода обнаруживают уже после беременности, когда благополучно прошли роды. Все дело в том, что признаки атрезии проявляются с первых минут или часов после того, как новорожденный начинает жить.