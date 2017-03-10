Первое знакомство со шкафом-купе

Все больше людей отдают свое предпочтение удобным и надежным шкафам-купе. Для кого-то причиной тому послужил привлекательный дизайн изделия, кому-то больше нравится то, что шкаф-купе компактный, а некоторые просто следуют за тенденциями моды. В любом случаи Вы не пожалеете сделав выбор в пользу купейного шкафа. Оформить шкафы на заказ недорого можно на сайте http://mykitchen54.ru.

По сути, существуют два типа шкафов-купе.

Первый – недорогие типовые купейные шкафы. Невысокая цена обусловливается тем, что это массовое производство изделий определенных размеров и комплектации. Там не менее для их изготовления применяют качественные материалы. К тому же сборку такого купейного шкафа можно произвести самостоятельно.

Второй тип шкафов-купе изготовляют на заказ. Цена такого изделия зависит от дизайна, размера, комплектации и используемого материла – все это заказчик определяет сам. Чтобы купейный шкаф как можно гармоничнее смотрелся в интерьере помещения, его часто декорируют тканями. Стоит учесть, что зеркальные дверцы чрезвычайно актуальны при оформлении небольших помещений, так как они способны визуально расширить пространство.

Производство шкафа-купе на заказ начинается с создания проекта: снятия замеров и планировки внутреннего наполнения шкафа. Во избежание какого-либо казуса, все замеры должны производиться профессионалом, а не самостоятельно. Внутренняя конструкция купейного шкафа может быть самой разнообразной. Какое количество ящиков, полок, вешалок и т. д. заказчик указывает сам, тем самым создавая наиболее оптимальный для себя вариант.

Конфигурация шкафов-купе так же бывает двух вариантов. Типовые купейные шкафы традиционно имеют прямоугольную форму, с задней стенкой, боковыми панелями, дном и крышей. Главное преимущество таких купейных шкафов заключается в раздвижных дверцах. Благодаря ним экономится много свободного пространства. Более того у владельца есть возможность располагать мебель близко к шкафу не затрудняя доступ к изделию.

Второй вариант – встроенные шкафы-купе на заказ. Они могут быть различной конфигурации в зависимости от места их расположения. Чаще всего такие купейные шкафы не имеют дна, боковых стенок и крыши – их замет пол, стены и потолок комнаты.

Приобретение шкафа-купе довольно ответственное дело, чтобы все прошло гладко, главное, обращаться к надежным производителям.