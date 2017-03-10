Покупка юридического адреса

Случаются обстоятельства, когда необходим юридический адрес. Покупка юрадреса — верное и простое решение. Для того чтобы получить данную услугу без обмана, следует обращаться в хорошо себя зарекомендовавшие компании, ведь существует много мошенников, которые предлагают адреса, по которым регистрируется не одна фирма — получается своеобразная массовая регистрация. В результате на один адрес регистрируются несколько фирм. Но ведь это незаконно. Органы, которые осуществляют контроль, например, налоговая инспекция, занимаются тщательным контролем подобных вопросов. Поэтому очень важно не ошибиться с выбором фирмы.

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Приобретение юридического адреса — не что иное как аренда или субаренда недвижимости. Для того чтобы юридическая компания легально существовала, необходим уникальный юридический адрес. Туда будет поступать почтовая корреспонденция от контролирующих органов. Кроме того, это могут быть и обычные звонки. Юридический адрес фирмы должен иметь как секретарское, так и почтовое обслуживание. Данные услуги подразумевают наличие отдельного почтового адреса, на который будет поступать и далее обрабатываться вся входящая почтовая корреспонденция. Так что, данная услуга достаточно востребована. Многие обращаются в компании по поводу покупки юридического адреса.