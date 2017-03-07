Что нужно знать про выбор радиатора охлаждения

Какую функцию выполняет авторадитор Termal?

Практически каждый автомобилист хоть бы раз за все время эксплуатации своего транспортного средства время доливал в радиатор охлаждающую жидкость. Что такое радиатор?

Радиатором называют такую деталь автомобиля, которая рассеивает тепло, поступающее от двигателя, передавая его от теплоносителя окружению.

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Существующие виды радиаторов

В настоящее время существует немало видов радиаторов, среди которых наиболее распространенными являются:

— радиаторы отопления, устанавливаемые в помещениях;

— радиатор системы охлаждения автомобильного двигателя;

— радиатор, охлаждающий электронные компоненты компьютерного оборудования;

— радиатор кондиционера и систем охлаждения.

Все эти детали могут отличаться конструктивно, зато работают в соответствии с простыми законами теплообмена.

Какими бываю автомобильные радиаторы?

Как правило, радиаторов в современном автомобиле несколько, это радиатор охлаждения двигателя, радиатор кондиционера и отопителя, радиатор охлаждения масла и прочие. Каждый из них выполняет свою определенную функцию, только при этом все они имеют схожую конструкцию.

В большинстве современных автомобилях используются два основных вида радиаторов: трубчато-пластинчатый и трубчато-ленточный радиаторы. Основным материалом изготовления этих деталей является сплав меди и латуни. Хотя многие современные радиаторы могут быть изготовлены из алюминиевого сплава. Такая деталь обладает меньшей теплоотдачей и сроком эксплуатации, а также стоимостью.

Конструктивно, все автомобильные радиаторы одинаковы. Внутри детали по трубкам циркулирует теплоноситель, распространяя тепло по всей поверхности радиатора. В результате этого охлаждающая жидкость не перегревается и не теряет свойств, а в системе всегда поддерживается рабочая температура.

Существуют также радиаторы интеркулеры, предназначенные для охлаждения турбин. Работают они по схожему принципу, что и традиционные радиаторы. Только теплообменником в них выступает воздух. Его охлаждение производится при помощи встречных потоков, во время движения автомобиля. Только существуют и такие модели кулеров, которые охлаждают турбину при помощи жидкости.

На что обратить внимание при выборе радиатора?

Непосредственно перед покупкой нового радиатора для своего автомобиля нужно учесть не только материал изготовления, но и его внутренний объем. От его вместительности будет зависеть, как быстро теплообменник (жидкость или воздух) будет проходить по кругу, выполняя свою функцию по отводу и рассеиванию тепла от наиболее нагреваемых узлов машины. Данный факт важен, и его обязательно нужно учесть при покупке новой детали. Ведь установка радиатора меньшего объема, может привести к тому, двигатель автомобиля будет часто перегреваться, а проблемы с перегревом и его последствиями весьма плачевны.

Желательно, чтобы радиатор был изготовлен из сплава меди. Такая деталь отличается продолжительным сроком службы и лучшим теплообменом.

Вообще, покупать радиатор лучше в проверенном месте: у надежного поставщика, который реализует только качественную продукцию от известных производителей и предоставляет на нее гарантию.

Также нужно позаботиться о покупке надежного вентилятора охлаждения, без которого нормальное рассеивание лишнего тепла невозможно обеспечить.