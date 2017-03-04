Что такое диагностическая карта?

Все автомобилисты, которые постоянно эксплуатируют своего «железного коня», уже давно в курсе об изменениях, которые произошли на дорожном поприще. Однако некоторые люди, приобретая авто впервые или садясь за руль после долгого перерыва, недоумевают, что означает карта техосмотра и как ее получить. Диагностическая карточка пришла на смену талону технического осмотра еще в 2015 году. Теперь страховые компании не будут выдавать полис и оформлять ДТП, если у водителя нет такой карты.

Получить заветную и нужную бумагу можно на любом СТО. Проводя профилактический осмотр авто, специалисты заносят в документ информацию о состоянии всех систем машины как внешних, так и внутренних. Таким образом, водитель оказывается во всеоружии при проверке работниками ГИБДД, а также при возникновении необходимости ремонта. Ведь владелец сможет предъявить документ, свидетельствующий о техническом состоянии автокара на определенный момент, что значительно упрощает диагностику в целом.

При утере документа можно обратиться к человеку, выдавшему карточку, поскольку она заполняется в двух экземплярах, и один хранится у заверителя.