Выражение «чистота — залог успеха и здоровья», является истиной. Чистый человек – чистый во всем. Где бы не находился человек, на рабочем месте, на отдыхе, в других общественных местах, заведениях, везде следует правило дня – соблюдать чистоту и порядок. Компания «Мойдодыр» обеспечивает промышленный клининг в екатеринбурге мобильно и качественно. Различные виды загрязнения портят как экологический фон, так и эстетический.

«Мойдодыр» осуществляет следующие виды уборки: комплексную, генеральную, после строительную уборку, а также домашний клининг, сезонную уборку территории, и другие комплексные решения уборок. «Мойдодыр» проводит обучение клинингу в екатеринбурге и отбор персонала. Клининговая организация осуществляет: бытовое обслуживание, комплекс ежедневной уборки, средства для клининга, обслуживание зданий, сооружений, ремонтные и строительные работы, антикоррозийную защиту поверхности, и другой клиниг сервис.

Компания гарантирует 100% материальную ответственность, устранение неполадок, большой опыт работы на рынке клининг. Ознакомиться более детально с предоставляемыми видами услуг, посмотреть прайс-лист, можно на сайте moidoder.ru http://www.moidoder.ru/. Клининговая компания обслуживает как крупные компании, так и частных лиц. «Мойдодыр» — комплексный клининговый сервис в Екатеринбурге. «Не словом, а делом!»