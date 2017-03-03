Курсы повышения квалификации nail-специалистов

Представителю любой профессии важно постоянно совершенствовать свои навыки. Нэйл-арт – не исключение. Специалисты по моделированию и дизайну ногтей сейчас востребованы, и в условиях жесткой конкуренции важно удивлять клиентов достижениями в данной области. Шагать в ногу со временем помогают разнообразные мастер-классы по маникюру и его премудростям.

Разнообразие курсов дизайна ногтей

На сегодняшний день существует множество видов украшения рук: рисунки на ногтях, роспись с элементами декора, акриловые барельефы и т.п. Специалисты, выполняющие такие виды работ, должны постоянно совершенствоваться, повышать свой художественный и профессиональный уровень. Для этого в салонах проводятся курсы дизайна ногтей, состоящие из нескольких этапов.

Самые популярные методики на уроках моделирования – это салонный, эксклюзивный аквариумный дизайн, роспись кистями (1 и 2 уровень), китайская роспись, работа с акрилом и гель-лаком и т.п. Все они отрабатываются учениками на типсах. На сайте http://www.tdmaster58.ru представлено описание каталога гель-лаков для ногтей формула Профи. Это универсальное средство поможет в создании оригинального маникюра. После обучения участник создает собственное портфолио, ему выдают сертификат или диплом, свидетельствующий о получении знаний в данной сфере нэйл-арта.

Обучение технике маникюра может быть базовым и повторным. Невозможно сразу же освоить сложные техники декора ногтевой пластины без знания основ маникюрного дела. Поэтому записаться на некоторые практические занятия можно только после освоения азов профессии.

Содержание обучающих методик

Современные курсы дизайна ногтей в Москве состоят из нескольких важных этапов. Прежде всего, это преподавание базовых умений (лаковые тонировки, аппликации, френч-покрытия). Далее следуют более сложные элементы (аквариумный, барельефный дизайн с использованием материалов, сложные тонировки, мелкая роспись, нанесение изображений – орнаменты, узоры, пейзажи). Заключительный этап обучения – техника создания портфолио.

Записываясь на курсы дизайна ногтей, уточняйте продолжительность обучения, полную стоимость, а также уровень преподавателя, который будет обучать вас искусству росписи ногтей. Наши специалисты проводят авторские мастер-классы. Уровень учителей подтвержден множественными сертификатами, наградами, многолетним опытом работы, положительными отзывами клиентов. Пройдя полный курс обучения, вы сможете создавать уникальные рисунки, используя различные техники.