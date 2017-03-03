«КВС» — комплекс эффективной маркетинговой политики

Компания «КВС» осуществляет консалтинговые проекты в широком спектре по анализу, предоставляет рекомендации по усовершенствованию бизнес-среды, исследования и поведение, специальные разработки стратегии маркетинга на рынках, и других предоставляемых услуг маркетинга. Организация держит прямой курс на увеличение стоимости клиента, выручки, в целом ценностного общения. Маркетинговые услуги пользуются достаточно высоким спросом у компаний заказчиков. Квалифицированные специалисты применяют успешно свои знания, колоссальный опыт, в сочетании с творческим подходом, для решения вопроса, который распахивает двери для новых и свежих перспектив.

Приоритетным направлением деятельности компании «КВС» является консалтинговые услуги в секторе розничной торговли. Компания «КВС» гарантирует уникальный результат от совместных наработок, разработок, плюс практический опыт применения технологий в линии розничной торговли, выдает повышение результативности в продажах.

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