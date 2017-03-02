Как подобрать блок питания для ноутбука HP?

В современном мире, где быстрота реакции играет ключевую роль, особой популярностью пользуются ноутбуки. Эти мобильные устройства позволяют сохранить все преимущества ПК, но при этом имеют возможность использоваться везде, где есть интернет и электропитание. Чтобы устройство работало бесперебойно, необходимо следить за исправностью всех запчастей, а также ОС ноута. В частности, особое внимание следует уделить блоку питания, который заряжает от сети аккумулятор устройства.

Когда произошла поломка или зарядка была утеряна, пользователю приходится задумываться о покупке нового комплектующего. Широкий выбор таких товаров представлен в интернет-магазине http://hp-battery.ru/power-supply/. Менеджеры дают дельные советы о том, как правильно подобрать зарядное, и на что обращать внимание в первую очередь.

Новое или б/у?

Часто случается так, что блок питания необходим срочно, поэтому владельцы ноутбука HP «примеряют» зарядные от ноутов других производителей. Даже если штекер идеально подходит под разъем ноутбука и батарея начала заряжаться, это не значит, что ситуация разрешилась. Мощность адаптера может выше или ниже требуемой, поэтому зачастую из-за неправильного применения портится аккумулятор. Покупка батареи обойдется намного дороже, чем приобретение блока питания.

В целях экономии пользователи отдают предпочтение б/у деталям, но это не всегда верно, особенно в случае с блоком питания. Лучше всего приобрести новое устройство, которое будет оснащено всеми необходимыми маркерами, надлежаще упаковано и отправлено с завода-производителя или от посредника.

Проверить исправность блока, бывшего в употреблении, пользователь, не обладающий специальными навыками, просто не сможет. Даже если осуществляется зарядка и ноутбук не перегревается при нормальной загруженности ОС, это не значит, что батарее не наносится непоправимый вред. Так может произойти, если указанная на наклейке мощность не совпадает с фактической.

Как определить необходимую мощность?

Как правило, блок питания состоит из двух частей:

• шнура со штекером для разъема ноутбука;

• блока питания с вилкой для розетки.

Как раз на прямоугольной части блока питания должна присутствовать наклейка или панель со всеми данными по устройству. Адаптер содержит информацию о входном и выходном напряжении, мощности и силе тока. Сведения указываются обычно на английском языке:

• входное и выходное напряжение – input и output соответственно; обозначаются V;

• выходной ток с обозначением A или mA – output;

• выходная мощность – output; обозначается Вт или W.

Пользователь встретит надписи INPUT и OUTPUT на панели, где будут представлены определенные числовые значения с соответствующей маркировкой: Амперы, Ватты или Вольты.

Исходя из этих данных и требуется осуществлять подбор нового устройства. Если решено приобретать б/у устройство, то следует обратить внимание на присутствие такой наклейки или панели. В противном случае, нельзя гарантировать безопасность работы с таким устройством.

Если же в наличии нет старого зарядного для ноутбука HP, то можно посмотреть информацию на самом аккумуляторе. Однако в hp-battery.ru покупателю помогут выбрать блок питания правильно, если есть номер модели самого гаджета.