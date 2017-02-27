На что стоит обратить внимание при поиске надежного застройщика

Сегодня все чаще встает проблема поиска надежной строительной фирмы, поскольку покупатели хотят минимизировать все возможные риски в процессе сотрудничества с тем или иным представителем рынка.

Если почитать elite market group отзывы , то станет понятным, что этой компании можно доверить свои финансы, даже на «этапе котлована». За относительно небольшой срок этот лидер рынка приобрел огромный потенциал и обзавелся командой первоклассных специалистов. Список партнеров данной компании действительно поражает, ведь все они успешны и известны в своем сегменте.

В процессе поиска надежного застройщика необходимо обратить внимание на следующие факторы:

Опыт. Чем больше времени компания присутствует на рынке, чем больше у нее завершенных проектов – тем лучше. У таких представителей рынка уже налажены коммуникативные каналы и четко настроены все алгоритмы. То есть, проблем со сроками реализации, скорее всего, не возникнет;

История сроков. Обязательно стоит отследить наличие задержки сроков сдачи, причем интерес представляет не просто констатация данного факта, а количество месяцев. Также особое внимание стоит уделить причинам, то есть тому: почему же владельцы квартир не получили ключи от своего жилья вовремя;

Качество. В данном случае речь идет о применении эффективных технологий строительства и материалах. Желательно перед покупкой посетить строительную площадку, на глаз всегда можно определить качество стен, стяжек или бетона, особенно если прежде изучить эту информацию в интернете;

Наличие всей необходимой документальной базы и ее легальность.

Найти надежного застройщика можно, главное приложить к этому некоторые усилия.

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Не стоит доверять свои деньги тем, кто не вызывает абсолютного доверия.