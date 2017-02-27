Как бороться с раздражительностью во время беременности

Беременной женщине не нужно искать повода для того, чтобы устроить скандал. Иногда близким людям тяжело справиться с переполняющими мамочку эмоциями, но необходимо понимать, что все это происходит спонтанно и непроизвольно. Женщине в данный период сложно контролировать себя. Инструкцию по применению успокоительного средства в период каждого триместра можно найти по ссылке https://mymammy.info/lekarstva/70-novopassit.html.

Какими еще способами можно бороться с переполняющими и бьющими через край эмоциями? Во-первых, стоит понимать, что приступы раздражительности в данном случае напоминают вспышку, поэтому необходимо просто погасить пламя: быстро выйти в другую комнату или задержать дыхание, чтобы момент успел пройти мимо.

Очень полезно для будущих мам занятие рукоделием, поскольку оно успокаивает и расслабляет. Это может быть все что угодно: рисование, вязание, вышивание крестиком и так далее. Многим мамочкам помогают занятия фитнесом или йогой.

Если вспышка гнева все-таки имела место быть, то необходимо как можно быстрее загладить конфликт. Следует постараться перевести все в шутку и посмеяться над собственной несдержанностью. Обязательно нужно попросить прощения у близких людей, чтобы не накалять обстановку. Искренне сознайтесь в том, что раскаиваетесь в своих словах и поступках и поясните, что сейчас сложно контролировать свой эмоциональный фон. Оправдываться не стоит, просто необходимо свести суть конфликта на «нет». Также необходимо постараться удалить из своей жизни потенциальные негативные факторы, которые могут стать «сигналом к действию».

Радует тот факт, что раздражительность – это временный фактор. Берегите свои нервы во время беременности, то ли еще будет, когда малыш появится на свет.