Kinozz.Net: проверенные рекомендации кино

Веб-сайт kinozz.net – это бесплатный онлайн кинотеатр, доступ к которому неограничен и открыт для всех желающих. Для того чтобы ознакомиться с аннотацией к фильму или просмотреть любую представленную в электронном каталоге портала картину, регистрация не требуется. Однако наличие собственной учетной записи участника сообщества является неоспоримым плюсом.

Зарегистрированные пользователи получают уникальную возможность использования всего функционала «Личного кабинета». Они могут общаться на сайте и оставлять комментарии к материалам. Для них тут действует тематический форум, в рамках которого все участники конференции могут не только обсудить, но получить информацию об искомом фильме. С недавних пор на портале действует функция «Стол заказов». Она предполагает заказ любого фильма, который отсутствует в кинотеке веб-сайта.

Для того чтобы заказ был оперативно выполнен администрацией сайта, пользователь должен предоставить исчерпывающую информацию о его наименовании, актерском составе, дате выпуска и релиза. Обязательно нужно указать имя режиссера. Руководство портала обращает внимание пользователей на то, что поиск сериалов, теленовелл или многосерийных фильмов не осуществляется. Прежде чем оставлять заявку, нужно самостоятельно удостовериться в отсутствии выбранной картины в каталоге.

Администрация веб-сайта может удалять и редактировать сообщения пользователей в одностороннем порядке. Причиной блокировки аккаунта может служить использование участником конференции нецензурной лексики, грубых и оскорбительных выражений. Исключена реклама, в том числе и в завуалированной форме, просьбы о материальной помощи. Все фильмы из коллекции кинотеки разделены на тематические разделы: «Хиты 2016 года», «Новинки 2017 года», «Мультипликационные фильмы», «Для детей», «Лидеры рейтингов» и др.

В списке мультипликационных фильмов лидируют популярные отечественные и европейские работы, которые с успехом были показаны на широких экранах в кинотеатрах мира. Анонсы публикаций и выхода на сайте новых серий телевизионных новелл и сериалов публикуются в социальных группах, а также на главной странице ресурса. Ссылки на сообщества и паблики в ведущих социальных сетях имеются на страницах веб-сайта и доступны для использования.

В категории «Запрещенные фильмы» содержатся картины, которые были удалены из электронного каталога сайта по требованию их правообладателей.