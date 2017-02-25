Как заказать сайт визитку?

В настоящее время существует огромное количество сайтов, которые предназначены для облегчения работы представителям бизнеса и выделяются характерными особенностями, заключающимися в возможности составления визитки не более чем из десяти страниц и в содержании краткой информации о компании, предоставленном товаре или услуге. Многие пользователи предпочитают заказать сайт визитку у профессиональных разработчиков, которые не только проведут работу по созданию сайта, но и предоставят квалифицированную помощь в выборе типа сайтов, подходящих для работы.
Характеристики сайта
Специальные сайты визиток ни чем не уступают созданию больших порталов. Они имеют такие же функции: форму обратной связи, схему проезда к компании и многое другое. Сайт-визитку многие бизнесмены считают самым недорогим рекламным инструментом, который позволяет довольно эффективно продвигать товар или услугу.
Сайт-визитка имеет свои преимущества:
• уникальность дизайна;
• доступная цена создания сайта;
• ускоренные сроки создания;
• четкая краткая информация о компании или товаре;
• возможность самостоятельного редактирования визитки.
Основной особенностью сайта является сдержанная и понятная информация предоставленная пользователю.
Типы сайтов-визиток
Создавая сайт-визитку, нельзя не отметить разновидности таких порталов:
• персональный сайт-визитка – предназначен для узкого круга лиц: близких друзей, коллег, родственников;
• деловой – предназначается для творческих пользователей;
• для бизнеса – предназначен для работы с широким кругом пользователей.
Многие клиенты, создавшие сайты-визитки, выделяют основные особенности в работе с ним:
• возможность при минимальных затратах продвигать свою продукцию с привлечением новых клиентов;
• возможность без помощи специалистов изменять предоставленную информацию.
Рассмотрев вышеперечисленные преимущества сайта-визитки, можно с уверенностью сказать, что он предназначен выполнять ряд важных задач в продвижении бизнеса:
• создание имиджа компаний;
• продвижение товаров и услуг;
• привлечение партнеров по бизнесу;
• увеличение аудитории.
Сайт-визитка это компактный ресурс, который позволит быстро и, в то же время, недорого открыть для своей компании специальное представительство в интернете с возможностью привлечения широкого круга клиентов.