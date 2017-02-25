Особенности чехлов на Айфон 6

Для каждого пользователя, имеющего мобильное устройство, основной задачей является возможность сохранения своего Айфона в целости и сохранности. Для этого брендовые компании создали защитные чехлы. Многие интернет-магазины, в том числе и mobi-shop.ru, предлагают покупателям широкий выбор моделей.

Виды чехлов для смартфона

Для защиты и уникальности мобильного устройства многие пользователи предпочитают купить чехлы на свои смартфоны, но не каждый аксессуар можно назвать надежным. В настоящее время многие компании предлагают своим клиентам следующие варианты чехлов:

• силиконовые – чаще всего предохраняют устройство от ударов, легкие, тонкие и эластичные;

• пластиковые – имеют прекрасное дизайнерское оформление, более плотные, но, в то же время, имеют небольшой вес;

• кожаные – легкие, приятные на ощупь, придают смартфону особую респектабельность;

• металлические – довольно дорогостоящие, но более практичные;

• тканевые – самые доступные по цене, но очень непрактичные;

• деревянные – пользуются большой репутацией среди любителей экологически чистых материалов.

Рассматривая силиконовый чехол, нельзя не упомянуть об известной модели: желтые песочные часы – оригинальный дизайн, мягкий, эластичный материал. Данный чехол имеет основную особенность – он не поддается загрязнению.

Нельзя обойти вниманием и пластиковую модель накладки – узорчатый чехол. Выполненный из высококачественного пластика, легкий, удобный аксессуар в оригинальном дизайнерском оформлении позволяет придать смартфону необыкновенную ажурную красоту.

Кожаный чехол модели Pierre Cardin – это не только удобство в хранении смартфона, но и богатый внешний вид с функциями мини кошелька.

Противоударный чехол можно охарактеризовать одним предложением – идеальная защита мобильного устройства.

Фосфорный чехол Luxo – один из самых необычных видов, предназначенный для защиты Айфона 6. Он имеет особенность, которая заключается в возможности светиться в темноте.