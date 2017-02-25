Что такое тематические площадки РСЯ?

Многие пользователи Сети часто задаются вопросом, что такое тематическая площадка РСЯ и как ею пользоваться. РСЯ – рекламная сеть Яндекса, а его площадка – это уникальная страничка участника рекламной сети. Качественная настройка такой программы, как тематические площадки рся поможет пользователю создать эффективную рекламную компанию, что позволит значительно увеличить охват интернет-аудитории.

Как работает данная программа?

Процесс настраивания тематической площадки РСЯ довольно простой и заключается в правильном выборе стратегий. В первую очередь, необходимо провести настройку таргетинга, установить суточный трафик, после чего проводится охват аудитории.

Вся работа тематических площадок РСЯ заключается в:

• подборе интернет-рекламы с помощью наполнения страницы;

• тематическая реклама высвечивается на страничке сайта в виде дополнительной информации;

• реклама подбирается с помощью технологий поведенческого таргетинга.

Основной особенностью программы является возможность вступления любого пользователя, которого удовлетворяют правила участия. Рекламные объявления на тематической площадке показываются по трем принципам:

• на тематических страницах;

• по интересам пользователей;

• по принципам поведенческого таргетинга.

Как и любое другое приложение, тематическая площадка РСЯ имеет ряд преимуществ:

• возможность расширения ссылок;

• добавление картинок по теме;

• возможность установки интерактивных объявлений;

• установка ремаркетинга.

При правильной настройке тематической площадки РСЯ и последующей ее оптимизации данное приложение может стать удобным инструментом в предоставлении рекламы миллионной аудитории Сети, а, научившись правильно работать на площадке, пользователи могут зарабатывать немалые денежные средства.