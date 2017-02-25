Планировка дачи по фен-шую

Большинство людей, занимающихся внедрением этого возрастного искусства в обустройство своего дома, забывают о планировании дачных и частных домов, которые также нуждаются в правильном обмена энергии.

Бывает так, что некорректная расстановка приусадебных клумб и грядок, а также подходов к дому и т.д. влияют на общее представление об учении Фэн-Шуй. И если вы хотите привнести в свое жилище порядок и гармонию с помощью этих правил, то непременно нужно исключить в этом начинании распространенные ошибки по расположению вещей и окружающих предметов вашего дачного территории.

В первую очередь планирование участка загородного дома по Фэн-шуй должна быть взаимосвязана, так как обмен энергиями создает правильный баланс и гармонию в целом. Создать атмосферу гармонии помогут тент для дачи. Это отличный способ укрыться от солнца или дождя, при этом наблюдать за явлениями природы.

Конечно, далеко не всегда можно изменить прямоугольную конструкцию дома, для этого и приходят на помощь окружающие его дорожки, клумбы, живые изгороди и т.д. Они позволяют смягчить резкие углы и отрицательные архитектурные очертания вашего дома. Так как с точки зрения мастеров Фэн Шуй самыми нежелательными геометрическими пропорциями на участке есть выступающие углы и строгие очертания. И еще один очень важный момент не соблюдение правил в обустройстве своего интерьера — это допущение опасного врага — симметрии. Например, посередине участка проходит идеально прямая дорожка, а по бокам деревья или кустарники. Это категорическое табу для создания планировки земельной усадьбы. Попробуйте наладить баланс в окружении, но так же поймите для себя, что и асимметрия должна соответствовать эстетике и плавного перехода.

В Китайских двориках вы никогда не встретите пропорционально прямоугольные клумбы или водоема. Как и издавна, так и сегодня они устраивают плавные переходы овальной или округлой формы, больше напоминающие естественный влияние окружающей среды. Так же очень интересным уличным дизайном является «замаскированные» скамейки или фонтан обложен камнями, живописные беседки, переплетенные растениями и цветами. Это несет в себе не только эстетическое направление, но и отвечает древним предписаниям Фэн Шуй.

В перепланировке вашего участка совсем не обязательно переставлять клумбы и перекапывать все грядки. Достаточно подключить свою фантазию и придать им извилистые неправильные формы, сделать их более пропорционально округлыми, а также можно добавить небольшой фонтан или водоем обложенную камнями. Стихия воды очень хорошо гармонирует с природными элементами земли и растений. Она привнесет позитивную энергетическую картину для всей местности. Но вода в водоеме должна быть по мере возможности чистой и не застаиваться.

Будет хорошим резонансом всего ландшафтного дизайна поставить напротив воды скамейку, что придаст более естественный и красочный вид, добавив спокойную атмосферу в вашу ауру, наполнив ее теплыми красками и хорошим настроением.

Попробуйте почувствовать духовное восприятие вашего дома и следуйте своей интуиции, не забывая об элементарных рекомендации.