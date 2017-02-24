Плюсы отдыха в Крыму

Полуостров Крым, а именно отдых на нем, пользуются сейчас особенной популярностью. И это не удивительно. Ведь Крым – это место, отдыхая в котором, можно сразу заметить массу преимуществ и плюсов, о которых мы побеседуем в этой статье дальше.

Итак, самым первым и главным преимуществом полуострова является полезный климат. Не зря люди, которые имеют детей с заболеваниями дыхательных путей, переезжают в Крым навсегда, дети выздоравливают и чувствуют себя особенно прекрасно. Узнать погоду в Крыму на 14 дней можно на сайте https://pogoda.tourister.ru.

Дальше хочется выделить в качестве плюса отдыха на полуострове, море и пляжи. Море здесь Черное. Оно очень разнообразное, живописное и красивое. Пляжей на полуострове большое множество, начиная с городских и заканчивая пляжами для нудистов.

Среди плюсов отдыха в Крыму так же можно остановиться на местных видах. Виды тут врезаются в сердце, душу и память людей на всю жизнь. Крым богат ущельями, скалами, горами, заповедниками, памятниками истории и искусства. Здесь посажено много виноградников, смотреть на которые можно, не отводя глаз. Особенно прекрасен полуостров, если восторгаться им со стороны моря. Например, совершая морскую прогулку на катере или на кораблике. Таким образом можно будет увидеть стаи дельфинов, скалы, потухший вулкан, пляжи, и остальные местные просторы.

Практически каждый крымский курорт, в котором останавливаются приезжие и отдыхающие люди, имеет исторические места, достопримечательности и великолепную архитектуру. Здесь можно будет сходить на пещерные городки, на остатки оборонительных крепостей, мечети и церкви древних времен. Есть в Крыму Ботанический сад, богатый самыми разными видами растений и цветов, потрясающих сознание и взор людей.

Плюсом отдыха в Крыму будет язык, на котором разговаривает местный народ. Это русский язык, понятный нам в идеале.

Цены на жилье варьируются от самых дешевых и до люксовых. Следовательно, отдохнуть в Крыму может позволить себе каждый, даже люди с самым скромным достатком.

На местных продуктовых рынках летом можно купить все, что созревает в конкретный период. Если это начало лета, будет много кукурузы и ягод. В середине сезона особым спросом пользуются арбузы, дыни и персики. В конце лета созревает и хорошо продается местный виноград. Что касается мяса и рыбы, то и эти продукты есть на местных рынках. Причем они всегда свежие и натуральные.

Конечно, плюсы в крымском отдыхе есть. И их немало. Приезжайте и убедитесь в них на собственном опыте!