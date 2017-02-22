Сварочные маски Хамелеон – надежная защита для сварщиков

Работы, связанные со сваркой, относятся к разряду одних из самых опасных, требующих неукоснительного исполнения правил техники безопасности. Одним из основных атрибутов защиты, является маска хамелеон киев которые предоставляет в огромном ассортименте.
Принципы работы сварочных масок
Проводя сварочные работы без защитной маски, сварщики могут получить очень серьезные ожоги глаз, что приводит к необратимым последствиям – некрозу глаз. В настоящее время существует огромное количество видов защитных масок:
• очки;
• закрытые маски;
• открытые маски;
• хамелеоны.
Самым популярным видом масок является «Хамелеон» — маска, предназначенная для выполнения самых сложных работ. Основной принцип маски заключается в поляризации жидких кристаллов, слой которых находится между двумя специальными защитными пленками. Специальный фильтр защищает глаза от воздействия ультракрасного и ультрафиолетового излучения, которые могут привести к полной слепоте сварщика. Рассматривая основные составные сварочной маски, нужно не забывать и о технических характеристиках, которые заключаются в:
• времени срабатывания светофильтра;
• размере видимой области;
• удобстве маски;
• оптической характеристике средства защиты.
Решив приобрести сварочную маску «Хамелеон», необходимо обратить особое внимание на некоторые основные особенности:
• большое удобное смотровое окно маски;
• регулировка чувствительности светофильтра, степени затемнения и задержка затемнения;
• удобное месторасположение регулировок;
• размер и вид прозрачного стекла;
• материал изготовления наголовника;
• вес защитного средства;
• размер маски.
Защитные маски чаще всего изготавливаются из специального картона или пластика и обязательно должны иметь сертификацию. В данное время такую сертификацию подразделяют на три вида и различают по специально выбитым на упаковках изделия буквам:
• СЕ – обозначает, что данное изделие проходило тестирование непосредственно перед продажей;
• DIN – тестирование должно проводиться один раз в два года;
• «DIN plus» означает, что данное изделие самое надежное.
Современная сварочная маска должна не только защитить глаза сварщика, но и обеспечить комплексную защиту и безопасное проведение сварочных работ.