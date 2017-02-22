Сварочные маски Хамелеон – надежная защита для сварщиков

Работы, связанные со сваркой, относятся к разряду одних из самых опасных, требующих неукоснительного исполнения правил техники безопасности. Одним из основных атрибутов защиты, является маска хамелеон киев которые предоставляет в огромном ассортименте.

Принципы работы сварочных масок

Проводя сварочные работы без защитной маски, сварщики могут получить очень серьезные ожоги глаз, что приводит к необратимым последствиям – некрозу глаз. В настоящее время существует огромное количество видов защитных масок:

• очки;

• закрытые маски;

• открытые маски;

• хамелеоны.

Самым популярным видом масок является «Хамелеон» — маска, предназначенная для выполнения самых сложных работ. Основной принцип маски заключается в поляризации жидких кристаллов, слой которых находится между двумя специальными защитными пленками. Специальный фильтр защищает глаза от воздействия ультракрасного и ультрафиолетового излучения, которые могут привести к полной слепоте сварщика. Рассматривая основные составные сварочной маски, нужно не забывать и о технических характеристиках, которые заключаются в:

• времени срабатывания светофильтра;

• размере видимой области;

• удобстве маски;

• оптической характеристике средства защиты.

Решив приобрести сварочную маску «Хамелеон», необходимо обратить особое внимание на некоторые основные особенности:

• большое удобное смотровое окно маски;

• регулировка чувствительности светофильтра, степени затемнения и задержка затемнения;

• удобное месторасположение регулировок;

• размер и вид прозрачного стекла;

• материал изготовления наголовника;

• вес защитного средства;

• размер маски.

Защитные маски чаще всего изготавливаются из специального картона или пластика и обязательно должны иметь сертификацию. В данное время такую сертификацию подразделяют на три вида и различают по специально выбитым на упаковках изделия буквам:

• СЕ – обозначает, что данное изделие проходило тестирование непосредственно перед продажей;

• DIN – тестирование должно проводиться один раз в два года;

• «DIN plus» означает, что данное изделие самое надежное.

Современная сварочная маска должна не только защитить глаза сварщика, но и обеспечить комплексную защиту и безопасное проведение сварочных работ.