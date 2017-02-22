Деревянные дома – простота и удобство проживания



В настоящее время при строительстве дома многие владельцы первым делом обращают внимание на экологичность строительного материала и все чаще предпочитают дерево. Грамотный и разумный подход к конструкции собственного дома позволит сделать уютное, крепкое жилье. Ведь недаром считается, что деревянный дом – это классика жанра, которая никогда не выйдет из моды. Кто-то обращается в http://kievgorbud.com.ua, например, чтобы профессионалы выстроили дом, другим же сподручнее самостоятельно заниматься возведением жилья своей мечты.

Особенности деревянных домов

Для каждой местности характерны особые типы жилых домов. Чаще всего в строительстве дома применяют лиственные и хвойные породы деревьев. Заготовленные в зимний период бревна, выполненные из таких пород, удобны в строительстве, долговечны, придают эстетичный вид жилому помещению. Деревянные дома имеют ряд основных преимуществ:

• целительный запах;

• отличная теплоизоляция;

• прочность строения;

• возможна всесезонная постройка дома;

• возможность проведения демонтажа дома.

Как и каждая постройка, деревянные дома требуют особого ухода, что продлит его долговечность. Основные составляющие ухода за деревянными домами включают:

• наличие качественного материала;

• процесс конопатки помещения;

• качественное уплотнение между бревнами;

• правильный процесс отопления жилого помещения.

Особое внимание уделяется обработке дома, которое заключается в защитной химической обработке, а также в качественной покраске основных элементов конструкции. Многие специалисты дают пять основных советов по уходу за деревянным домом, которые заключаются в следующем:

• своевременная уборка снега вокруг дома;

• избегать резкого перепада температурного режима внутри дома;

• выполнять необходимые меры во время усадки здания;

• очистка окрашенных элементов здания от старой краски;

• постоянный контроль влажности помещения.

Деревянные дома не только поддерживают полезную для хозяина влажность, но и абсорбируют токсические вещества. Отсутствие развития грибка и плесени на стенах строения также позитивно влияет на здоровье каждого члена семьи. Выполнение двух основных условий: строительство строго по проекту с соблюдением всех правил безопасности и выполнение основных советов по уходу; позволит наслаждаться жизнью в деревянном доме многие годы.