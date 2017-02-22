Временное удаление страницы ВКонтакте

Социальная сеть ВКонтакте еще совсем недавно была знакома малому кругу пользователей, но по истечению времени стала самой популярной среди клиентов мира. Разработанный сайт предоставляет возможность общения между людьми, обсуждения увлекательных тем, видеофайлов, фотографий и другой информации.

Преимущества социальной сети ВКонтакте:

• наличие разнообразного контента;

• возможность подписки на обновления;

• удобный инструмент в общении между людьми;

• возможность поздравить друзей с праздниками;

• огромная коллекция музыкальных произведений;

• возможность просмотра фильмов и сериалов.

Правда есть такие моменты, когда необходимо просто временно удалить свою страницу или заблокировать от постороннего взора. Вопрос, как временно удалить страницу в вк, волнует многих пользователей.

Процесс временного удаления страницы ВКонтакте

Разработчики социальной сети предоставили специальную функцию, которая позволяет временно удалить страничку. Основная особенность этой разработки заключается в том, что удаленная информация пользователя хранится еще почти семь месяцев и может быть впоследствии восстановлена на страничке.

Для удаления странички в ВК достаточно иметь всего две вещи: компьютер или мобильное устройство с выходом в Сеть и регистрацию вКонтакте. Процедура удаления состоит из следующих этапов:

• заходим в раздел «настройки;

• находим ссылку «Удаление своей странички»;

• отметить в специальном окошке причину закрытия странички;

• установить галочку в окошке «Удалить страничку».

Пользователи Сети довольно много времени проводят за экраном монитора, поэтому временное удаление странички позволит не только прервать общение, но и просто отдохнуть от интернета. Однако нужно не забывать, что восстановление профиля доступно в течение семи месяцев.