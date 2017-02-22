Самые популярные сериалы 2017 года

Многие кинолюбители в поисках завлекающих фильмов шерстят огромные просторы интернета, наугад просматривая анонсы сериалов, но не всегда представляется возможным просмотреть тот фильм, который соответствует настроению или увлекает игрой актеров. Для простоты поиска существует огромный каталог сайтов, предоставляющих не только самые популярные фильмы, но и сериалы, вышедшие на экраны в последнее время. В данный момент в разнообразии ситкомов каждый пользователь сможет найти не только интересный сериал, но и увлекательный документальный фильм, а с появлением кинопроката представилась возможность смотреть новые сериалы онлайн, которые не вышли еще на телеэкраны.

Новинки кинопроката

Одним из самых популярных фильмов среди пользователей интернета по проведенному опросу является «Викинги». Скоро в прокате появится продолжение популярного сериала «Викинг» — четвертый сезон. Любители исторического эпоса смогут снова встретиться с любимыми героями, окунуться в мир борьбы и любви.

Для любителей пост апокалипсической тематики выходит третий сезон сериала-фентези «Последний человек», рассказывающий о жизни героя, который остался один на всей территории США.

Продолжение увлекательных остросюжетных сериалов:

• Флеш;

• Доктор Кто;

• Грим;

• Кости;

• Шерлок.

Выпущенные совсем недавно в прокат сериалы можно посмотреть в любое время на просторах интернета, отдаваясь прекрасной игре актеров и не тратя при этом денежные средства на посещение кинотеатров.

Нельзя забывать и о подрастающем поколении. Для детей можно подобрать самые увлекательные мультфильмы: «Балерина», «Бэтмен», «Ледниковый период» — продолжение уже полюбившегося многим маленьким зрителям мультфильма «Тайна цирка» и многие другие.