Достопримечательности ближнего Востока — Иордания

У большинства людей знания о Иордании сводятся к тому, что государство стоит на речке Иордан, посетив страну можно значительно расширить горизонты. Главное зачем едут туристы — поплавать в Мертвом море, посетить мистический город Петра, лунную пустыню Вади-Рам. Начинать путешествие лучше из столицы — Аммана, но не стоит ограничиваться одним городом (более детально на сайте https://experts-tourister.ru/jordan/tours). Именно в этой стране произошло множество библейских событий.

Амман, один из самых древних городов на планете, ему около 5000 лет, старожители говорят что он почти не меняется на протяжении времени. Город очень «восточный» и шумный, в нем нет изысканности европейских городов, но пение из минаретов придает ему свой неповторимый шарм. Первое, что бросается в глаза это постеры из главами государства, королем — так как Иордания королевство. Женщины в хеджабах, хотя имеют полное право не носить платки скрывающие шею и волосы, это их личный выбор. Сотни квадратных километров однообразного ландшафта с одинаковыми домиками, гуляя по улицам кажется что попал в лабиринт из которого нет выхода.

Для бюджетных туристов есть много заведений где можно не дорого вкусно перекусить и переночевать, для тех у кого карман пошире — множество отелей и вилл на берегу Мертвого моря, с частными пляжами, рестораны национальной и европейской кухни. Возможность отойти от стандартов — переночевать в пустыне у бедуинов, стоит это совсем не дорого, а в комплекте идет умопомрачительные закат и восход солнца над пустыней. Передвигаться по стране не дорого, но многие предпочитают автостоп, здесь это абсолютно безопасно.

Пустыня Вади-Рам одно из самых красивых мест на планете, в котором кажется — замирает время, ощущение что находишься на другой планете, кстати все фильмы о Марсе снимались именно здесь. Еще одно развлечение — ралли по песках, для любителей экстрима, так как это не очень безопасно.

Перта — одно из главных достопримечательностей страны — город вырубленный в скалах. Множество жилых помещений и даже амфитеатр. По непонятным причинам город был покинут, и после там никто не жил. На сегодняшний день он раскопан всего на 15%, это огромная территория которую за день не обойти. Здесь снимали один из фильмов «Индиана Джонс».

Река Иордан — мелкая, илистая, с желтой водой — но священная в ней крестился Иисус, сейчас это может сделать любой желающий. Река впадает в Мертвое море.

Мертвое море на самом деле озеро, так как оно бессточное. Это самый соленый водоем на планете, считается что в нем невозможно утонуть. Кислорода там на 10% больше чем на остальной поверхности Земли, глубина моря — 300 метров, а само оно на 400 метров ниже уровня океана. Ученые утверждают что благодаря химическому составу, эти воды имеют целебные свойства.

Туристы, едущие отдыхать в страны ближнего востока, приехав в Иорданию, найдут для себя массу впечатлений, местный колорит покажется экзотическим, природа — обворожительна, достопримечательности — великими достижениями человечества, жители — отзывчивые и доброжелательные. Путешествие требует совсем не значительного бюджета, но запомнится на всю жизнь!