«Публичная кадастровая карта Российской Федерации»

В настоящее время все больше становится актуальной и востребованной для землепользователей информация о государственном кадастре. Поднятие вопроса кадастра земельного участка осуществляется в случае возникновения спора о границах надела. Инструкцию о том, как узнать собственника земельного участка пользователи смогут найти на этом сайте. Необходимо выяснить, кто владелец и к кому предъявлять исковые требования, в случае, если дело дойдет до суда. Решение такого вопроса, как узнать собственника земельного участка через интернет стало доступным, и ответ получить можно в течении от 1 до 5 дней. Для проведения процедуры выявления сведений о недвижимости, внесенной в государственный кадастр, необходимо запросить – выписку о зарегистрированных правах на объект недвижимости, с указанием номера, адреса участка, адрес электронной почты для получения кадастровой документации. Электронный документ имеет юридическую силу. Внести оплату государственной пошлины, можно онлайн-платежем. При различных сделках с недвижимостью, требуется выписка из лицевого счёта жилья. Эта бумага содержит практически всю информацию об объекте: наименование собственника, адрес и кадастровый номер недвижимости, кадастровую стоимость, наличие ограничений, обременения и другую информацию.

Имея на руках выписку об объекте, участник становится обладателем актуальных и достоверных сведений о недвижимости, что дает возможность инициировать процедуру урегулирования спора о границах участка в судебном порядке. Удобство получения кадастровой документации через интернет, поможет избежать утомительных походов и очередей в кадастровом управлении. Подробно ознакомиться с услугами, заказать документы из Росреестра, узнать о новом формате выписки ЕГРН на недвижимость, пользователи могут на сайте kadastrmap.ru.