О жилом комплексе «Малая Ордынка, 19»

Жилой Комплекс «Малая Ордынка, 19», как и большинство других элитных микрорайонов, не имеет аналогов ни в Москве, ни в других городах России. Окончание строительства назначено на середину 2019 года. Несмотря на столь далёкие перспективы, квартиры уже сегодня можно забронировать. На странице http://5405050.ru/catalog/zhk-malaya-ordynka-19/ ЖК «Малая Ордынка, 19» представлена в серии фотографий. По ним можно понять, насколько уникален новый проект в ЦАО города Москва.
Преимущества будущего микрорайона
- Первые этажи разместят десятки полезных учреждений и заведений. На данный момент точно известно об открытии современного учебного центра.
- Благоустройство, согласно статусу жилья. Придомовая территория будет грамотно разбита на участки, в которых найдётся место для детских площадок, цветников, тротуарных дорожек, зон отдыха, газонов, зоны для занятия спортом.
- Отличная экология. В ближайшем окружении нет никаких производств и заводов. Сравнительно большая транспортная загруженность с соответствующим объёмом выхлопных газов компенсирована соседством с парковой зоной. Помимо этого, на территории жилого комплекса планируется высадка крупных деревьев.
- Зона для «своих». Элитный микрорайон будет построен таким образом, что все прилегающие инфраструктурные объекты будут доступны только для собственников квартир. Сама территория будет огорожена, препятствуя появлению сквозных путей для прохожих.
- Солидное окружение. Рядом с жилыми домами можно найти заведение любой направленности. В пешей доступности разместились несколько вызов, торговые центры, рестораны, детские сады и школы, музей, сквер, больница, аптеки, отделения банков и многое другое. Проще сказать, чего нет в этой части Замоскворечья, чем перечислить все доступные для жителей ЖК «Малая Ордынка, 19» объекты.
Застройщик предлагает несколько разных вариантов приобретения недвижимости, в том числе и с привлечением ипотечного кредита. Все квартиры продаются без отделки.
Внешнее оформление
Удивить в столице уникальной архитектурой достаточно сложно. Однако идея ЖК «Малая Ордынка, 19», вышедшая из бюро ADM, достойна внимания каждого жителя и гостя Москвы. 6-ти этажное здание будет облицовано с использованием натурального камня, кирпича, а также дерева. Большая площадь остекления, игра цвета, необычное цветовое оформление станут причиной разговоров ведущих архитекторов страны. Уже на начальном этапе строительства о Жилом комплексе «Малая Ордынка, 19» ходит множество слухов. Одним из них говорит о том, что квартиры в этом здании будут продаваться только в «узких кругах». Правда ли это? Покажет время!
Точно известно, что в клубном доме будут жить самые известные и значимые люди Москвы. Площадь квартир составит 60-350 м2. Застройщик готов предоставить возможность объединения некоторых смежных объектов. Самые дорогие квартиры будут остеклены тонированными окнами с серебряным покрытием. Верхние этажи разместят несколько шикарных пентхаусов.