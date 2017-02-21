О жилом комплексе «Малая Ордынка, 19»

Жилой Комплекс «Малая Ордынка, 19», как и большинство других элитных микрорайонов, не имеет аналогов ни в Москве, ни в других городах России. Окончание строительства назначено на середину 2019 года. Несмотря на столь далёкие перспективы, квартиры уже сегодня можно забронировать. На странице http://5405050.ru/catalog/zhk-malaya-ordynka-19/ ЖК «Малая Ордынка, 19» представлена в серии фотографий. По ним можно понять, насколько уникален новый проект в ЦАО города Москва.

Преимущества будущего микрорайона

Первые этажи разместят десятки полезных учреждений и заведений. На данный момент точно известно об открытии современного учебного центра. Благоустройство, согласно статусу жилья. Придомовая территория будет грамотно разбита на участки, в которых найдётся место для детских площадок, цветников, тротуарных дорожек, зон отдыха, газонов, зоны для занятия спортом. Отличная экология. В ближайшем окружении нет никаких производств и заводов. Сравнительно большая транспортная загруженность с соответствующим объёмом выхлопных газов компенсирована соседством с парковой зоной. Помимо этого, на территории жилого комплекса планируется высадка крупных деревьев. Зона для «своих». Элитный микрорайон будет построен таким образом, что все прилегающие инфраструктурные объекты будут доступны только для собственников квартир. Сама территория будет огорожена, препятствуя появлению сквозных путей для прохожих. Солидное окружение. Рядом с жилыми домами можно найти заведение любой направленности. В пешей доступности разместились несколько вызов, торговые центры, рестораны, детские сады и школы, музей, сквер, больница, аптеки, отделения банков и многое другое. Проще сказать, чего нет в этой части Замоскворечья, чем перечислить все доступные для жителей ЖК «Малая Ордынка, 19» объекты.

Застройщик предлагает несколько разных вариантов приобретения недвижимости, в том числе и с привлечением ипотечного кредита. Все квартиры продаются без отделки.

Внешнее оформление

Удивить в столице уникальной архитектурой достаточно сложно. Однако идея ЖК «Малая Ордынка, 19», вышедшая из бюро ADM, достойна внимания каждого жителя и гостя Москвы. 6-ти этажное здание будет облицовано с использованием натурального камня, кирпича, а также дерева. Большая площадь остекления, игра цвета, необычное цветовое оформление станут причиной разговоров ведущих архитекторов страны. Уже на начальном этапе строительства о Жилом комплексе «Малая Ордынка, 19» ходит множество слухов. Одним из них говорит о том, что квартиры в этом здании будут продаваться только в «узких кругах». Правда ли это? Покажет время!

Точно известно, что в клубном доме будут жить самые известные и значимые люди Москвы. Площадь квартир составит 60-350 м2. Застройщик готов предоставить возможность объединения некоторых смежных объектов. Самые дорогие квартиры будут остеклены тонированными окнами с серебряным покрытием. Верхние этажи разместят несколько шикарных пентхаусов.