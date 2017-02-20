Головокружительный успех Юрия Соловьева

Каждый человек желает достичь определенной цели на профессиональном поприще, но к сожалению, далеко не всем это удается. Первый заместитель председателя правления Банка ВТБ Юрий Соловьев ВТБ справился с данной задачей на все то процентов. Многие задаются вопросом, в чем секрет его успеха? Попробуем разобраться.

Закончив российскую экономическую академию, Юрий Соловьев начал свою деятельность в Инкомбанке, проработав некоторое время, уехал за границу чтобы продолжить свое обучение. Его выбор пал на известную Лондонскую бизнес-школу, которая славится подготовкой самых талантливых специалистов, достигающих неимоверных высот в своей карьере. На самом деле в Великобритании сосредоточено огромное количество филиалов самых известных иностранных компаний, специалисты со всего мира приезжают в Лондон чтобы получить драгоценный опыт.

После успешного завершения обучения, Юрий Соловьев успевает поработать в двух зарубежных банках, где получает бесценный опыт. На этом Юрий Алексеевич не останавливается, накопленный опыт он использует для покорения новой вершины. Юрий Соловьев возвращается в Россию, и возглавляет один из самых крупных в стране — ВТБ Банк.