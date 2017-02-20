Камбоджа.Ангкор-Ват

Несмотря на то, что Камбоджа не особо развита в туристическом плане, как государство Таиланд, здесь тоже есть замечательные места. Среди достопримечательностей есть такие, о которых никто не догадывается до посещения страны. Увидеть и узнать их историю помогут гиды, услуги которых представлены на этом сайте https://experts-tourister.ru. Но есть такие, которые знамениты на весь мир и являются настоящей визитной карточкой всего государства. Среди них, конечно же, можно назвать Ангкор-Ват.

Немного подробнее о том, что являет собой данная достопримечательность. В двенадцатом веке было сооружено самое большое и грандиозное из когда-либо существующих религиозных строений. Данная достопримечательность настолько необычна и неповторима, что организация ЮНЕСКО взяла объект под свою опеку.

Масштабы храма Ангкор-Ват вселяют уважение и восхищение. Ведь общая площадь строений достигает около 200 квадратных километров. Современные ученые не откидают версию, согласно которой площадь могла достигать более 3000 квадратных километров. Со всех сторон прямоугольная территория храмового комплекса окружена большим рвом с водой. Храм являет собой большие строения. Главное из них имеет высоту от основания 65 метров. Уже через три столетия после основания, Ангкор-Ват был покинут его жителями. Долгое время он являлся, заброшен и неизвестен остальному миру. Нога первого европейца прошла здесь только в 1860 году.

Практически каждое здание комплекса можно отнести к особенному стилю архитектуры, который носит название ангкорианский. Он являет собой некую смесь кхмерской архитектуры и стиля индуистов. Отличительной чертой является так называемый храм-гора.

Отличием Ангкор-Вата от традиционных святынь является отсутствие прихожан. Здесь не собирались люди, чтобы поклониться своим божествам. Ангкор-Ват считался обителью богов. Также здесь хоронили древних царей, а на территорию допускались только представители различного рода элиты общества.

Весь храм спрятан от мира стеной, высота которой составляет 4,5 метра. Трудно представить, как в далекие времена удалось добиться такого мастерства в строительстве. Дело в том, тяжелые блоки полированного мрамора складывались один на другой без применения какого-либо раствора. Несмотря на это, между блоками невозможно воткнуть даже небольшой нож. Все стены храма украшены изображениями различных мифических созданий и божеств, среди которых воины, грифоны, драконы, единороги и многие другие.