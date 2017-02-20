Что стоит посмотреть при посещении Франции

Франция – это страна, которой грезят тысячи людей. Она расположена в Западной Европе и находится в окружении других государств, которые являются частью Европейского Союза. Однако примечательна она вовсе не своей географией, а удивительной атмосферой, которая царит на улицах города.

Франция – это то место, куда хочется возвращаться вновь и вновь. Кроме отменной кухни, шоппинга и романтики, здесь также есть обилие достопримечательностей, которые должен увидеть каждый турист.

Большим спросом пользуется Версальский дворец, и это не удивительно. Начало его строительства приходится на 1634 год. Через пятьдесят лет скромная резиденция превратилась в роскошное строение, которое просто поражает своим великолепием.

Есть прекрасная возможность отправиться в Версаль из Парижа с русскоязычным гидом. Подробности на странице https://experts-tourister.ru/france/paris/tours/in_versailles. Здесь есть возможность заказать экскурсию, узнать ее стоимость и описание, а также ознакомиться с отзывами тех, кто уже имел удовольствие осуществить задуманное.

В Версале есть просто удивительная парковая зона, по которой можно гулять бесконечно долго. Также вызывает большой интерес Зеркальная галерея, длина которой достигает семидесяти метров.

Конечно, столицу Франции – Париж, также можно отнести к разряду достопримечательностей. Чего стоит одна только Эйфелева башня. Фотография на ее фоне должна быть у каждого гостя столицы и это уже стало традицией.

Обязательно стоит посетить Триумфальную арку и прогуляться по славно известным Елисейским полям. Здесь, кстати, можно совместить единение с природой и качественный шоппинг. Лувру также есть чем удивить. Этот дворец сегодня является одним из самых лучших мировых музеев.

Собор Нотр-Дам де Пари или Парижской Богоматери – это удивительное здание в готическом стиле, поэтому его также не стоит обделять своим вниманием.

Франция удивительна, поспешите познать то, что она может дать.