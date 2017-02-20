Стоит ли делать гравировку на ювелирных изделиях

Достаточно давно популярностью начала пользоваться надписи в виде гравировке на кольцах брачующихся. Для чего это нужно? Многие молодожены считают, что купленным в магазине кольцам гравировка придает эксклюзивности. По крайней мере, при помощи оригинальной надписи на ювелирном изделии можно отличить личное кольцо от любого другого. Таким образом, оно становится персональным.

Узнать больше о том, как сделать гравировку на ювелирных изделиях, в том числе и кольцах, можно на странице ledasb.ru/gravirovka-kolec/.

Есть люди, которые считают, что любая надпись, нанесенная на поверхность кольца, тем более обручального, несет много положительной энергетики. На деле все немного иначе. Именно совместный выбор ювелирных изделий и надписей, наносимых на них, будет способствовать сближению пары.

Гравировка может выполняться на любом выбранном Вами языке. Нередко люди выбирают слова и фразы на латыни, которые отличаются солидностью и созвучностью.

Нанесение надписи на кольце или другом ювелирном изделии часто производится именно изнутри кольца. Все потому, что внешняя часть изделия понемногу стирается и царапается. И со временем, нанесенная нее надпись может вовсе исчезнуть. Также ее может заполнить грязь, а если часто чистить кольцо, то надпись на нем опять-таки будет вытираться.

Что стоит выбрать в качестве надписи?

Выбирать можно все что угодно! Особо не фантазируя на эту тему, написать можно имена молодоженов. Если же было принято решение о написании какой-либо фразе, тогда лучше немного подуть над ее оригинальностью. Кстати о латыни: любую приглянувшуюся фразу можно перевести на этот язык, используя онлайн-переводчик и выполнить в качестве гравировки на изделии.

В любом случае, принимать решение о гравировке, а также ее содержании нужно только самим молодоженам, поэтому стоит осознанно подойти к решению этого вопроса в их жизни.