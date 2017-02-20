Как правильно стелить ламинат

Необходимо обновить пол? Тогда следует помнить о некоторых советах о том, как правильно укладывать ламинит.

Ламинат – это многослойный декоративный материал. Подобрать его можно на сайте https://misto-dverey.com/shop/category/pidloga/pidloha-laminat. Он может быть сделан из специализированной защитной пленки, бумаги или из ДВП. Ламинат в подавляющем большинстве ситуаций используется в роли напольного покрытия.

Укладка ламината должна происходить со сверкой с инструкцией от официального производителя. Если есть такая возможность, можно доверить это дело специалистам с достаточным уровнем подготовленности и квалификацией. А если нет, то необходимо запастись временем и начать укладывать его самостоятельно.

Помимо четких и понятых инструкций по укладке необходимо помнить еще о некоторых других требованиях, при соблюдении которых можно своими силами сделать красивый, ровный, максимально прочный пол.

Начало работы

Первый и самый важный момент – необходимо определить тип крепления. Это может быть замковый или клеевый тип. Лучше всего выбирать ламинат с замковым типом крепления, так как для его укладки не нужен никакой дополнительный опыт.

Перед тем, как приступить к ламинатной укладке, необходимо, чтобы он прошел акклиматизацию. То есть он должен пролежать в теплом помещении от двух суток. Это необходимо для того, чтобы влажность и температура соответствовали комнатным. Не рекомендуется укладывать покрытие на кухне или в ванной, где повышенная влажность.

Насколько важен ровный пол

Еще один важный момент – подложка. Для того, чтобы ламинат лежал гарантированно на ровной поверхности, необходимо использовать подложку. Приобрести ее можно там же, где был куплен ламинат. Вообще можно обойтись и без нее, укладывая ламинатное покрытие на бетон или паркет. Главное, чтобы ламинат лежал на ровной поверхности. Также следует убедиться в том, чтобы поверхность была достаточно надежной. Это касается, в первую очередь, деревянных полов.

Инструменты

Для профессиональной укладки ламината потребуются такие инструменты, как:

1. Электрический лобзик;

2. Молоток;

3. Брусок;

4. Линейка с карандашом;

5. Распорки для стен (ламинат не должен прилегать вплотную к стенкам).

Расположение и укладка

Необходимо укладывать ламинатные доски таким образом, чтобы свет солнца падал вдоль самых длинных швов, то есть доски следует укладывать вдоль стен без окон. Для того, чтобы упростить процесс собирания ламинатных досок, необходимо укладочные полосы удерживать при состыковке замком на себя.

Еще один момент – собирать ламинатное покрытие необходимо так, чтобы в итоге не появился плавающий пол. Называется плавающий плавающим из-за того, что ламинатные доски крепятся неустойчиво ни к стенам, ни к полу.

Под ламинат необходимо уложить гидроизоляционный слой. И подложку. Они необходимы не только для ровности, но и повышения звуко- и теплоизоляции пола.

Расстояние между стенками ламинатом не должно быть меньше 1 сантиметра и больше 1,5 сантиметров. Чуть позже небольшой зазор закрывается плинтусом.

Для чего нужен зазор?

Тут все просто – ламинат может немного увеличиться под климатическим воздействием. Если нет расстояния или если ламинатные доски были закреплены жесткими крепежами, он может выгнуться дугой.