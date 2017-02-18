«ЭКОСПАС» — эффективная экологическая, промышленная и пожарная безопасность

Возникновение различного рода чрезвычайных ситуаций на промышленных предприятиях, может нести значительную угрозу и ущерб не только для окружающей среды, но и для населения.

Компания «ЭКОСПАС» является профессиональным аварийно-спасательным подразделением, которое способно оказать целый спектр аварийно-спасательных услуг в случае возникновения пожаров, разливов нефти и нефтепродуктов http://www.ecospas.ru/uslugi/lokalizaciya-i-likvidaciya-razlivov-nefti-i-nefteproduktov-pri-avariyah-na-opo-na-territorii, спасательные работы при газовых утечках, а также спецобслуживание опасных производственных организаций.

В ходе выполнения своей спасательной миссии специалисты используют самое современное техническое оборудование, профессиональное оснащение и технику, что позволяет производить спасательные операции на самом высоком уровне. На протяжении многих лет спасательной деятельности «ЭКОСПАС» занимает лидирующие позиции на территории России в сфере ликвидации последствий в самых разнообразных аварийных ситуациях. Профессионализм спасательных отрядов находится на высшем уровне.