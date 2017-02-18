Тонкая наука свадебных приглашений

Организация свадебной церемонии включает в себя множество пунктов, каждый из которых исключительно важен. Одним из этих пунктов является подготовка и рассылка свадебных приглашений. Заказать их оформление можно на сайте http://www.printbar.info/.

Приглашения отправляются адресатам задолго до свадебной церемонии. Помните, что вашим гостям потребуется время, чтобы дать ответ.

Составьте подробный список приглашенных. Обычно, он состоит из членов семьи, близких друзей, почетных гостей, коллег по работе, иногда – дальних родственников и просто приятелей.

В тексте приглашения желательно упомянуть, где состоится свадебная церемония. Это поможет вашим гостям определиться с выбором одежды. Смокинги и вечерние платья будут выглядеть нелепо, если вы решили отмечать свадьбу на даче – равно как и джинсы в интерьере дорогого ресторана. Как быть, если вы приглашаете на свадьбу семейную пару, или нескольких членов одной семьи? Уместно ли в этом случае обойтись одной общей карточкой? Ответ: нет. Культура свадебных приглашений обязывает высылать отдельное приглашение в индивидуальном конверте каждому взрослому члену семьи.

Что принято писать на карточке? В тексте обязательно присутствуют: дата и время бракосочетания, расположение дворца бракосочетаний, имя гостя. В конце ставятся подписи жениха и невесты. Текст может быть изложен как в строгой, официальной манере, так и нестандартно. Если вы хотите изготовить оригинальные приглашения, то можно положиться на собственную фантазию, либо обратиться к специалистам. Большинство типографий предлагают широкий выбор шаблонов. Если же вам хочется поразить гостей индивидуальными, выполненными специально для вас карточками, к вашим услугам – дизайнер. Он разработает макет, воплотив все ваши идеи и пожелания.

Существуют типографии, специализирующиеся исключительно на свадебной продукции. Лучше всего воспользоваться их услугами. В противном случае, ищите типографию, в которой возьмутся изготовить небольшой тираж – ведь карточек потребуется не так много. Помните, что на печать приглашений может уйти несколько дней – еще одна причина как можно раньше озаботиться данным вопросом.

Выбирая типографию, ищите золотую середину. Постарайтесь не переплатить, но и не гонитесь за дешевизной. Некачественная печать и дешевая бумага недопустимы. Ведь это свадьба, а значит все, вплоть до мелочей, должно быть по высшему разряду!