«Евробалт» — строительство и проектирование деревянных домов

«Евробалт» — производственно — строительная компания, эксперт в области деревянного домостроения и проектирования домов из оцилиндрованного бревна, профилированного бруса. Компания осуществляет изготовление срубов домов из бревна по уже готовым проектам. Узнать сколько будет стоить дом из бревна проекты и цены в Санкт-Петербурге, пользователи смогут на сайте компании. Команда высокопрофессиональных мастеров, имеет колоссальный опыт работы на всех этапах строительства загородных домов. Стоимость включает в себя: работу команды, сопутствующий материал, доставку, разгрузку материала. Главным направлением компании является производство оцилиндрованного бревна и строительство деревянных домов, комплексов из оцилиндрованного бревна.

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Евробалт гарантирует высокое качество строительного деревянного материала, грамотную ценовую политику, прозрачное ценообразование, собственную внушающую базу готовых проектов, а также сервис — строительство дома «под ключ». Ознакомиться детально с услугами, материалом компании, посмотреть готовые проекты дома, полный каталог, пользователи смогут на сайте evrobalt-spb.ru.