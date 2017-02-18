«Orensmart» — повысит значительно комфорт проживания

Компания «Orensmart» — предоставляет комплекты для систем «Умный дом» от решения «под ключ» до разнообразных дополнительных комплектующих, которые дополнят функционал для существующей или новой системы под потребности заказчика. Компания Orensmart предоставляет технологии и оборудование которое позволяет управлять умным домом, через отдаленный интернет, с помощью смартфона или другой техники, следить за температурой дома, управление освещением, включать видео наблюдение, важная функция – получать своевременное сообщение об аварийных ситуациях для предотвращения до протечки воды, замыканий и прочее.

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