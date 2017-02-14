Применение искусственного камня в строительстве

Не многие люди знают о том, что в продаже появился искусственный камень, который по сути, ничем не отличается от натурального. Из данного камня часто строят заборы, или же делают него столешницы, фурнитуру и т.д. Нам кажется, что данный материал будет пользоваться большим спросом. Взять к примеру столешницу, которая изготовлена из ненатурального мрамора, подобрать которую можно на сайте slavstone.ru/content/tristone. Ее часто покрывают специальной термостойкой пленкой. Данная столешница отлично выдерживает большие температуры, но с другой стороны, резать на ней продукты, как на обычной доске, будет опасно, так как нож повредит пленку. Вообще, столешницы из данного материала – это редкость. Чаще всего, нам встречаются какие-то диковинные материалы, которые при попадании на них влаги, начинают деформироваться. Можно сделать вывод, что при их производстве была использована бумага или дерево.

Но, если вы покупаете дешевую кухонную мебель, то не нужно рассчитывать на то, что она прослужит вам несколько десятков лет. При повреждении ее покрытия ножом, появятся характерные порезы, или трещины. Попадание влаги в эти трещины, сделают дальнейшее использование столешницы невозможным. В связи с этим, старайтесь купить искусственный камень, так как он устойчив к воде, или повреждениям разного класса. Данный материал часто применяется в изготовлении декоративных изделий для отделки фасадов домов, заборов и т.д. Может быть, в будущем, этот материал будут использовать и при производстве других товаров.

По сути, в строительстве начали использовать материалы, которых до недавних пор вообще не существовало. Это хорошо, что у людей появилась возможность использовать самые современные строительные материалы. Обратите внимание, какой огромной популярностью начали пользоваться корковые полы и декоративные корковые панели. Ведь этот материал мало того, что имеет оригинальный вид и дизайн, так он еще и является натуральным, а также экологически чистым. Соответственно и популярность его за счет этого растет с каждым годом.