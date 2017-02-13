Метдоды лечения импотенции

Из категории БАДов можно выделить Золотой конек, таблетки Аликапс и прочие. Основным условием к приему лекарственных препаратов относится абсолютное здоровье и отсутствие различных противопоказаний.

При проблемах с потенцией, так же используют препарат сиалис. Его преимуществом является быстрый эффект.

Методы нетрадиционной медицины

Народная медицина предлагает множество различных вариантов восстановления мужской силы. Для улучшения и восстановления потенция могут помочь травяные настои, настойки и выжимки целебных растений, эфиры коры деревьев и различных плодов. К наиболее известным относят следующие рецепты:

• Боярышника отвар. Для приготовления отвара используют цветки. В любую неэмалированную посуду помещают несколько столовых ложек цветов и заливают водой в примерном соотношении 1:1 (например, 3 ст. ложки растений и 3 ст. воды.) Такой состав настаивается около 10 часов, а затем кипятится примерно 10 минут. После окончания кипения посудину нужно обернуть махровым полотенцем и настоять полчаса. После чего цветки нужно сцедить и принимать отвар по 1 стакану 3 раза в день. Первый прием лучше осуществить сразу после пробуждения — натощак.

• Тыквенные семечки. Семечки необходимо измельчить до порошкообразного состояния и смешать с медом (желательно, гречишным). Готовую клейкую смесь нужно разделить на шарики и поместить в холодильник. Рассасывать шарики нужно около 3 минут и потом только их съедать.

• Настойка из чеснока. Для настойки потребуется 100 мл водки и 3 головки чеснока. Измельченный чеснок соединяют с водкой. Состав настаивается до 14 дней, после чего потребляется дозированно. Доза составляет 90 капель сутки (лучше титровать дозы до 3 раз).

• Овсяный отвар. 2 ст. ложки зерен необходимо залить 0,5 л очищенной воды. Томление лучше проводить на медленном огне под плотной крышкой до получаса. Отвар необходимо процедить, соединить с измельченным лимоном (измельчать нужно вместе с цедрой) и тщательно перемешать. Отвар хранится в холодильнике. Длительность приема — не более месяца 1 раз в день утром на голодный желудок.

• Отвары на основе женьшеня, элеутерококк. Приготовление отваров можно упростить, если купить в аптечной сети травяной чай в пакетиках. Женьшень в других видах не употребляется.

• Корень аира. Измельченные аировые корни необходимо залить кипятком и оставить на всю ночь. Принимать нужно 1 стакан (примерно 0,25 мл) в сутки. Из корня аира можно делать спиртовую настойку, аналогично чесночной, но к спиртовым рецептам необходимо разрешение специалиста.