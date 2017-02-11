Многие вкладчики сталкивались с проблемами возмещения вклада в банк, который лишился государственной лицензии на проведение финансовых работ. Узнав о том, что банк лишился лицензии или закрылся, встает вопрос о том, как будет происходить возмещение вкладов клиентов.

Особенности возмещения вкладов

Банковскую систему России можно назвать надежной, но бывают случаи, когда государство за финансовые нарушения или по другим причинам, лишает банк лицензии, что приводит к полной остановке работоспособности финансового учреждения. В таких случаях проводится компенсирование вкладов населению, которым занимается госагентство по страхованию депозитов граждан РФ. Действующая система по страхованию вложений позволяет решить проблему возмещения депозитов. Вкладчикам для этого необходимо:

• обратиться в страховую компанию;

• оформить заявление о возмещении вклада;

• представить документ, удостоверяющий личность вкладчика;

• нотариальную доверенность на представителя вкладчика, получающего возмещение (в случае необходимости).

По Закону Российской Федерации возмещение вкладов государственной корпорацией АСВ начинается не позднее четырнадцати банковских дней, но не все виды вкладов подлежат государственному страхованию:

• вклады на предъявителя;

• электронные деньги, на которые не открыт банковский счет;

• вклады, переданные по условию доверительного управления;

• денежные средства, размещенные на спецсчетах нотариусов.

Корпорация АСВ в своей практике часто сталкивается со случаями отсутствия документов, подтверждающих наличие вида вклада в проблемном банке. В таком случае клиент подтверждает открытие счета в банке своим экземпляром договора и приходными квитанциями.