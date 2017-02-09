Аккредитация
Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Волонтер на Чемпионат Мира по Футболу 2018

Новости партнеров от 09.02.2017

Как ни странно, но наиболее важным организационным элементом многих спортивных мероприятий является волонтёрство. Разобравшись со значением данного термина можно сказать, что волонтёром является добровольный помощник, который прошел отбор и подготовку для осуществления своей деятельности при проведении спортивных мероприятий. Причем этот источник поможет вам узнать о работе волонтера на Чемпионате Мира по Футболу больше.

Как стать волонтёром?

Если у вас есть желание и энтузиазм, то можете попробовать стать участником волонтёрского отряда, который будет работать на ЧМ 2018. Для того чтобы стать частью дружной и слаженной команды, которая готова оказывать поддержку при проведении знакового спортивного соревнования, необходимо заполнить анкету. Найти ее можно на официальном сайте ФИФА. После этого следует пройти специальный отбор и обучение. Стоит отметить, что кандидат, который изъявил желание подать заявку, должен быть не младше 18 лет.

В соответствии с правилами, каждый желающий работать волонтёром, должен владеть английским языком, что должным образом определит тестирование. Кроме того, представители ФИФА только приветствуют знание и других иностранных языков, которые помогут в выполнении волонтёрских функций. При этом ограничений по различным политическим или религиозным убеждениям, половым признакам, инвалидности и прочим особенностям не существует. Если у человека есть желание оказать свою помощь при проведении важного для государства спортивного мероприятия, то он смело может записаться волонтером.

После прохождения отбора, будущий волонтер проходит обучение, связанное с выполнением его непосредственных обязанностей на чемпионате. По итогам обучения человек получает аккредитацию волонтера на ЧМ 2018.

Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально